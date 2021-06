Super League : l'UEFA suspend les poursuites contre le Real, le Barça et la Juve

L'instance européenne a annoncé la suspension de la procédure contre les trois clubs encore présents au sein de la Super League.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l'UEFA annonce qu'elle suspend « jusqu'à nouvel ordre » la procédure disciplinaire entamée contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, les trois derniers clubs à ne pas avoir renoncé à participer à la Super League.

L'UEFA avait ouvert une procédure disciplinaire le 25 mai, menaçant de sanction les trois clubs pour une « potentielle violation du cadre légal de l'UEFA ».

Super League : le projet qui a fait trembler la planète football

Cette procédure avait été lancée car le Real, le Barça et la Juve refusaient de quitter la Super League et multipliaient les actions en justice pour valider légalement ce nouveau projet.

La création de la Super League a été annoncée dans la nuit du 18 au 19 avril par douze clubs (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, AC Milan, Inter Milan, Juventus, Atlético de Madrid, Real Madrid, FC Barcelone) faisant part de leur volonté de rejoindre une Ligue fermée et de ne plus disputer la Ligue des champions, organisée par l'UEFA.

Ce projet menaçait l'intérêt sportif des compétitions européennes de clubs de l'UEFA mais également les championnats nationaux.

Face à l'indignation et à la colère du monde du football, les clubs anglais, les deux clubs milanais ainsi que l'Atlético de Madrid se sont retirés du projet dans les jours suivants, entraînant la mise en sommeil de la Super League.

Les neuf autres clubs sanctionnés

Ces neuf clubs qui ont rapidement quitté le navire ont échappé aux poursuites de l'UEFA en échange de sanctions financières légères. Ils ont accepté de renoncer à 5% de leurs revenus provenant des compétitions de l'UEFA pendant une saison et de verser, à eux tous, 15 millions d'euros pour des actions au profit d'enfants un peu partout en Europe.

Les clubs anglais ont par ailleurs conclu un accord financier avec la Premier League pour s'acquitter d'une amende de 23 millions d'euros (environ 4 millions par club). Le montant peut paraître ridicule mais en cas de récidive, les clubs dissidents seront sanctionnés d'un retrait de 30 points en championnat ainsi que d'une amende de 23 millions d'euros chacun (et non plus à partager).