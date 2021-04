OFFICIEL - L'Inter et l'AC Milan quittent eux aussi la Super League, la Juve s'interroge

Au même titre que l'Atlético en Espagne, l'Inter et l'AC Milan ont annoncé ce mercredi leur retrait de la Super League. La Juve, elle, s'interroge.

À ce rythme, la Super League ne sera bientôt qu'un lointain souvenir ! Après les retraits des six clubs anglais concernés (Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham) et de l'Atlético de Madrid, c'est au tour des clubs italiens (Inter et AC Milan) d'annoncer leur souhait de quitter le projet ce mercredi.

"Le FC Internazionale confirme que le Club ne fait plus partie du projet Super League. Nous nous engageons toujours à offrir aux supporters la meilleure expérience de football, l'innovation et l'inclusion font partie de notre ADN depuis notre fondation", explique le club entraîné par Antonio Conte, via un communiqué officiel.



"Continuer à exciter les fans de tous âges à travers le monde"



"Notre engagement avec toutes les parties prenantes pour améliorer l'industrie du football ne changera jamais. L'Inter estime que le football, comme tout secteur d'activité, devrait avoir intérêt à améliorer constamment ses compétitions, pour continuer à exciter les fans de tous âges à travers le monde, dans un cadre de viabilité financière", ajoute l'Inter.

"Les voix et les préoccupations des fans du monde entier ont été clairement exprimées à propos de la Super League, et l'AC Milan doit être sensible à la voix de ceux qui aiment ce merveilleux sport. Nous continuerons à travailler dur pour proposer un modèle durable de football", explique pour sa part le rival milanais en début d'après-midi.



Dernier club transalpin à y aller de son communiqué, la Juventus Turin, qui contrairement à ses voisins, refuse d'abandonner totalement le projet. "La Juventus, tout en restant convaincue de la validité des hypothèses sportives, commerciales et juridiques du projet, estime qu'elle a actuellement des possibilités limitées de se réaliser sous la forme dans laquelle il a été initialement conçu. La Juventus reste déterminée à créer une valeur à long terme pour le club et pour l'ensemble du mouvement footballistique".

En Espagne, l'Atlético de Madrid s'est à son tour retiré ce mercredi. À l'heure actuelle, le projet, déjà suspendu, ne conserve plus que deux participants pleinement investis : le Real Madrid et le FC Barcelone. Autant dire que l'échec est cuisant, et que les derniers résistants espagnols devraient prochainement se résoudre à abandonner l'idée.