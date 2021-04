OFF - Manchester City se retire du projet Super League

La Super League, c'est déjà fini pour le projet Super League. Le club se retire.

Le projet Super League commence à se fissurer et devrait bientôt voler en éclats. Manchester City annonce officiellement avoir retiré ses billes.

"Le Manchester City Football Club peut confirmer qu'il a formellement promulgué les procédures de retrait du groupe qui élabore des plans pour une Super League européenne", peut-on ainsi lire sur un communiqué officiel du club mancunien.

Le projet vraisemblablement mort-né a subi d'autres pertes ce mardi soir. Le président de Manchester United Ed Woodward a démissionné de son poste de président du club anglais face à l'échec du projet et à la pression des supporters.

Le club de Chelsea devrait bientôt quitter le navire à son tour, selon la prese locale.

Depuis l'annonce de la création de la Super League, le football européen se déchire en deux parties. D'un côté, les douze clubs fondateurs de la Super League, de l'autre l'UEFA et la FIFA qui sont contre cette compétition.

Aleksander Ceferin a haussé le ton ce lundi, tout comme Gianni Infantino, afin de raisonner les clubs européens et de les faire revenir sur leur idée de créer la Super League. Lors de son discours d'introduction au Congrès de l'UEFA, le président de l'UEFA en a remis une couche concernant la Super League, accusant les douze clubs d'égoïstes.

"Cette crise de la Super League nous rendra plus forts. Nous ne douterons pas. Nous sommes invincibles. Pour certains, les fans se sont convertis en clients et les compétitions en produits. Pour certains, rater la qualification en Ligue des Champions n’est plus un échec sportif mais une catastrophe industrielle et ils ne veulent plus prendre le risque. Ils ont oublié que le football est imprévisible et que c’est ce qui rend ce sport si beau", a ainsi analysé Ceferin.