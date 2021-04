OFFICIEL - L'Atlético de Madrid renonce à son tour à la Super League

Après le retrait des six clubs anglais, l'Atlético de Madrid, leader de la Liga, a aussi annoncé ce mercredi son désir de quitter la Super League.

À ce rythme, la Super League ne sera bientôt qu'un lointain souvenir ! Après les retraits des six clubs anglais concernés (Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham), c'est au tour de l'Atlético de Madrid ce mercredi. En effet, les Colchoneros ont officiellement annoncé leur souhait de quitter le projet.

"Le conseil d'administration de l'Atlético de Madrid, réuni ce mercredi matin, a décidé de communiquer formellement à la Super League et au reste des clubs fondateurs sa décision de ne pas officialiser définitivement son adhésion au projet", peut-on lire sur le communiqué officiel de l'actuel leader de la Liga, éternel rival du Real Madrid.

"Les mérites sportifs doivent prévaloir sur tout autre critère"

"L'Atlético de Madrid a pris la décision lundi dernier de rejoindre ce projet en réponse à des circonstances qui n'existent plus aujourd'hui. Pour le club, l'harmonie est essentielle entre tous les groupes qui composent la famille rojiblanca, en particulier nos fans", précise ensuite le club ibérique, attaché aux valeurs sportives.

"La première équipe et son entraîneur se sont montrés satisfaits de la décision du club, sachant que les mérites sportifs doivent prévaloir sur tout autre critère", ajoute l'Atlético de Madrid. Le leader de la Liga est la première équipe espagnole à renoncer à sa place dans la Super League, tandis que le Real et le Barça n'ont toujours pas cédé.

En Italie, l'Inter Milan s'est à son tour retiré ce mercredi. À l'heure actuelle, le projet, déjà suspendu, ne conserve plus que quatre participants : le Real Madrid, le FC Barcelone, l'AC Milan et la Juventus Turin. Autant dire que l'échec est cuisant, et que les derniers résistants devraient prochainement se résoudre à abandonner l'idée.