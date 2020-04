Stoichkov : "La saison en Liga doit s'arrêter"

Le Bulgare a le sentiment que son ancien club, le FC Barcelone, devrait être sacré champion s'il n'y a plus de matchs pour la saison 2019-2020.

L'ancienne star du FC Barcelone Hristo Stoichkov pense qu'il serait plus juste de mettre fin à la maintenant, de supprimer la relégation et de promouvoir deux équipes de la deuxième division suite à la crise en raison de la pandémie de Coronavirus. La a été interrompu indéfiniment en raison du Covid-19, qui a fait plus de 12 640 morts en et plus de 69 450 dans le monde.

Le , champion d'Espagne en titre, détenait une avance de deux points sur son rival éternel, le , lorsque le championnat a été suspendu, tandis que Cadix et le Real Saragosse occupaient les places de promotion dans la deuxième division espagnole. Stoichkov - qui a remporté cinq titres en Liga et une Coupe d'Europe parmi d'autres honneurs pendant son séjour au Camp Nou - estime que le Barça devrait être couronné champion s'il n'y a plus de matchs disputés lors de la saison 2019-2020.

"Pas de relégation, deux promotions"

L'article continue ci-dessous

"Si nous voyons comment la situation est, avec les matchs qui ont été joués, il serait plus juste de mettre fin à la saison de Liga comme elle est maintenant", a déclaré Stoichkov au programme Cope Tiempo de Juego. "Beaucoup d'équipes pourraient se maintenir en bas du classement, il reste beaucoup de matches. Ils pourraient arrêter le championnat tel qu'il est, ne pas avoir de relégation et les deux premiers de deuxième division pourraient être promus pour avoir un championnat à 22 équipes, parce qu'ils ont également fait beaucoup de travail pour gagner de nombreux matches".

Plus d'équipes

Les matches de Liga se joueront à huis clos si une solution peut être trouvée pour relancer le football espagnol. Dans l'état actuel des choses, aucune date n'est encore fixée pour un retour à la compétition, mais des personnalités de la Liga et de la fédération espagnole de football (RFEF) reconnaissent qu'un retour progressif à la normalité devrait être adopté. Des sources proches de la situation ont indiqué à Goal que les supporters continueraient d'être interdits de stades pour éviter une nouvelle épidémie de Coronavirus en Espagne à la suite d'une telle réunion en masse.

Jaume Roures, le chef de l'un des diffuseurs de la Liga, Mediapro, a également convenu que la participation des supporters était peu probable à la reprise de la compétition : "J'espère que le football reviendra en juillet et je dis juillet parce que, entre autres, la santé de chacun doit être garantie", a-t-il déclaré à Cadena COPE la semaine dernière. "Cela reviendra sans public, certes, mais avant cela, ils doivent faire une pré-saison. Après une si longue période à la maison, ils ne peuvent pas sortir et jouer comme si de rien n'était".