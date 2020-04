La Liga pourrait reprendre à huis clos

Les responsables de l'UEFA, de la Liga et de la fédération continuent de discuter mais aucune date de reprise n'est encore programmée.

Les matches de se joueront à huis clos si une solution peut être trouvée pour relancer le football espagnol. Dans l'état actuel des choses, aucune date n'est encore fixée pour une reprise, mais des responsables de la et de la FA espagnole (RFEF) reconnaissent qu'un retour progressif à la normalité pourrait être adopté. Des sources proches des différentes instances ont indiqué à Goal que les supporters continueraient d'être interdits des stades pour éviter une nouvelle épidémie de coronavirus en .

De l'autre côté des Pyrénées, le match à l'extérieur de Valence contre en a été qualifié de «bombe biologique» qui a permis d'accélérer le déclenchement de Covid-19 et de submerger les services de santé locaux dans les deux zones. Une fois l'épidémie contenue à un degré acceptable, le football devrait revenir, mais les autorités et les clubs seront extrêmement prudents quant à l'organisation des événements.

L'UEFA est optimiste quant au fait que, dans le meilleur des cas, certaines compétitions continentales pourraient reprendre en juin. Mercredi, l'UEFA a annoncé un certain nombre de nouvelles suspensions de matches, y compris le report de toutes les rencontres internationales prévues pour juin et l'annulation pure et simple de certains tournois internationaux de jeunes qui devraient avoir lieu cet été.

Cependant, AS rapporte qu'il est peu probable que les stades soient autorisés à rouvrir avant l'automne au plus tôt. L'UEFA souhaite vivement terminer les huitièmes de finale en Ligue des champions et en , mais ces matches se joueront certainement à huis clos s'ils ont lieu.