SONDAGE - Pour vous, l'Équipe de France a l'étoffe d'un favori à l'Euro

Premiers de leur groupe, les Bleus ont affiché un visage conquérant et parfois séduisant en Ligue des Nations. Et celui-ci vous a convaincu !

Après une défaite inaugurale face à la Finlande (2-0) en amical, l'Équipe de a ensuite affiché un visage drastiquement différent. D'abord face au (0-1) à Lisbonne, puis face à la Suède (4-2), mardi soir, en Ligue des Nations. Remaniés face aux Finlandais, les Bleus ont séduit lors des matches à enjeux, en décrochant leur qualification avec la manière. Un niveau de jeu de qualité supérieure faisant l'effet d'un rappel : les Champions du Monde n'ont pas tout perdu de leur épopée russe.



France-Suède (4-2) : zéro tracas, zéro blabla avec Pogba

En conférence de presse, lundi, Didier Deschamps ne s'y trompait pas. "Les joueurs méritent les louanges après le match face au Portugal, mais ça ne fait que confirmer ce que je pensais. On fait partie des meilleures équipes. Le favori, le meilleur, on fait partie des meilleurs", déclarait ainsi le sélectionneur, avec un allant retrouvé. "Il faut apprécier ce qu'on a été capable de faire sur les trois derniers mois (...) On a toujours été compétitifs, on l'est encore", martelait-il, mardi soir, après le succès face à la Suède.

L'article continue ci-dessous

Une campagne de Ligue des Nations digne d'un favori à l'Euro ?

Pour rebondir à ces propos, Goal France vous avait donc posé une question. Selon vous, le niveau de jeu affiché par les Bleus ces derniers mois est-il suffisant pour faire de l'Equipe de France un favori assumé lors du prochain Euro ? La question vous a été posée sur notre compte Twitter, ce mercredi matin.

Plus d'équipes

24 heures plus tard, les résultats sont formels : oui, la France a tout d'un favori assumé à l'Euro. En effet, parmi les 199 votants, 69,8% d'entre vous ont répondu favorablement à notre question, contre 30,2% de réponses négatives. Autant dire que la formation de Didier Deschamps vous incite à l'optimisme !

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world