France-Suède (4-2), Didier Deschamps : "Aucune équipe ne fera mieux, il faut apprécier"

Le sélectionneur tire un bilan positif de ce rassemblement après que son équipe a assuré la qualification pour le Final 4 et battu la Suède ce mardi.

L'équipe de termine l'année de belle manière. Trois jours après avoir validé son billet pour le Final 4, les Bleus se sont imposés ce mardi contre la Suède (4-2). Une victoire dont s'est réjoui le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse.

Le match

Didier Deschamps : On a affronté un adversaire accrocheur qui jouait pour ne pas descendre. Malheureusement pour eux, ils vont descendre en Ligue B. Nous avons pris 16 points sur 18. Aucune équipe ne fera mieux. On avait quand même le vice-champion du monde ( ) et le champion d'Europe ( ) dans notre groupe. Il faut apprécier ce qu'on a été capable de faire sur les trois derniers mois, avec des systèmes différents et des joueurs différents. On a toujours été compétitifs, on l'est encore. Aujourd'hui, c'est une question de panache aussi. Ca n'aurait pas changé notre vie, mais l'impression générale repose souvent sur le dernier match et c'est bien qu'on termine cette phase de qualification avec du panache. Je ne vais pas faire la fine bouche. On met quatre buts. On peut certes en prendre moins, mais on a maintenu le niveau. Bravo à mes joueurs.

La satisfaction Thuram

Ce n'est jamais évident quand on vient la première fois. Marcus est imperméable à la pression. Plus les matches sont à haut-niveau, plus il les aime. Il a eu du temps de jeu, il a fait voir ce qu'il est capable de faire dans sa capacité à percuter. Sur un de nos buts, ça part de son action avec un enchaînement de dribbles et un geste que lui peut faire, contrairement à d'autres. C'est bien. Il y a beaucoup de concurrence et Marcus a fait de bonnes choses avec nous. (...) Si je le prends, c'est que je suis convaincu qu'il a un coup à jouer. S'il n'y a pas de souci physique, une grande partie de ce groupe sera là (à l'Euro, NDLR). Après, j'ai des options différentes et Marcus en fait partie.

Une variété tactique

Ce soir, même si ce n'était pas forcément les mêmes joueurs aux mêmes postes qu'au Portugal, c'était rationnel. J'ai différentes options tactiques. Tout dépend de ce qu'on aura en face aussi, par rapport à ce que peut proposer l'adversaire, mais ce système en 4-4-2 est le plus rationnel et celui dans lequel les joueurs ont le plus de repères.

Le groupe vit bien

Il y a un noyau dur. Les cadres ont un rôle important même s'ils peuvent être ponctuellement moins bien en club. C'est un petit peu comme une famille, ils savent pourquoi ils sont là, ils ont cette force collective. J'ai des joueurrs de haut-niveau, ils ne peuvent pas tous débuter. Certains peuvent commencer, d'autres rentrer. J'ai différentes options, même si ce soir Anthony Martial n'était pas disponible et que j'avais moins de choix. C'est leur mérite. Ils prennent du plaisir ensemble. Le socle, c'est l'état d'esprit et ce qu'on y met. Parfois, on se fait rappeler à l'ordre, mais quand il faut répondre présent on est là.

Mbappé de retour

Tout s'est bien passé aved Kylian. Il va rentrer dans son club à disposition et frais. On a fait les choses graduellement par raport à son ressenti. Ce n'était pas possible face au Portugal, mais il tenait à être là. J'avais un choix à faire par rapport à son temps de jeu. Il était bien, il avait de bonnes sensations. Il fait une passe décisive, il retrouve le plaisir du jeu et maintenant il va retrouver son club pour un match en fin de semaine (à vendredi, NDLR). Le staff médical, avec Cyril Moine le préparateur, a fait un gros travail pour lui permettre d'être guéri, sur le terrain aujourd'hui, et à la dispostion de son club demain.

Il suffit de voir ce qu'il a été capable de faire au Portugal et ce qu'il a fait ce soir. Je le connais, je sais comment il fonctionne. Il a l'orgueil, la fierté et il a surtout le talent. Quand il faut défendre, il peut défendre. Quand il a la possibilité de se projeter, il est capable de le faire. Paul est un joueur de top niveau et j'espère que ce qu'il a fait avec nous lui servivra quand il retrouvera son club.

Giroud piqué par sa non-titularisation au Portugal ?

Ça ne marche pas comme ça avec Olivier. Je discute avec lui, il n'est pas content de la situation, mais on ne peut pas remettre en cause ce qu'il est capable de faire et ce qu'il pourra faire. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il vient il faut qu'il fasse ses preuves. Il est arrivé avec un déficit physique. Depuis le mois d'octobre, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais il est revenu avec nous et il marque deux buts encore ce soir. On est souvent trop injustes avec lui. Je sens qu'on va me dire qu'Anthony Martial a perdu des points avec ses deux buts. Personne n'a perdu des points, les deux en ont gagné. Ce sont des joueurs différents. Olivier a son mental, il le sait. Il faut à chaque fois le retaper dans la tête et dans le corps. Il subit et ça ne lui permet pas d'arriver dans les meilleures conditions, mais c'est surtout le premier match qui lui a servi.

Benjamin Quarez, au Stade de France.