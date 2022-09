Skriniar a DAZN: "Je donne tout pour l'Inter Milan"

Le défenseur slovaque de l'Inter Milan est revenu sur son parcours, son amour pour l'Inter Milan et a félicité l'AC Milan pour son Scudetto.

Pilier de l'Inter depuis 2017 et, au cours des dernières années, Milan Skriniar s'est également imposé comme l'un des défenseurs centraux les plus solides de toute la scène footballistique européenne. Milan Skriniar a raconté son histoire aux micros de "DAZN" dans "I am Skrinka". Il a été interviewé par Borja Valero, qui était un coéquipier du défenseur slovaque pendant leurs trois années ensemble chez les Nerazzurri.

"Je voulais me coiffer comme Ronaldo Fenomeno"

Skriniar est aujourd'hui un défenseur central acharné, mais il a révélé que son rêve d'enfant était de devenir un attaquant : "Ronaldo "le Fenomeno" était mon idole quand j'étais enfant. Quand on commence à jouer, tout le monde rêve de marquer des buts et de faire des passes décisives comme lui, mais là, on parle de très haut niveau. Je me souviens de la coupe à la Coupe du monde 2002, lorsqu'il était meilleur buteur : j'ai demandé à mon père si je pouvais me faire coiffer comme lui, mais j'avais l'air d'une merde et je l'ai enlevé tout de suite".

Le défenseur des Nerazzurri a évoqué sa relation avec Alessandro Bastoni et leur passion commune pour la musique italienne : "J'aime beaucoup la musique italienne et nous l'écoutons ensemble. Lorsque nous entrons dans le vestiaire, j'ai un écouteur et il a l'autre. Ce n'est peut-être pas une de ces choses que l'on voit partout".

"Quand on prend un but, c'est la faute de l'équipe"

C'est précisément le secteur défensif qui a été le plus critiqué par l'Inter Milan dans cette première partie de la saison, Skriniar a toutefois expliqué qu'il fallait le voir dans un sens plus large : "L'équipe ou l'entraîneur ne font pas de reproche aux défenseurs, les buts ont été pris en équipe. Nous défendons tous ensemble, tout comme il est vrai que l'attaque commence avec le gardien de but. Nous en avons parlé tous ensemble, même si nous savons qu'en tant que défenseurs, nous pouvons faire mieux".

La saison dernière a laissé derrière elle la déception de ne pas avoir remporté le Scudetto. C'est l'AC Milan qui a remporté le titre, à qui Skriniar a adressé ses félicitations : "C'était beaucoup de déception, mais nous avons aussi gagné deux coupes. Le fait que nous n'ayons pas gagné le Scudetto doit nous donner plus de détermination pour cette année".

"Milan a mérité son Scudetto"

"Nous ne voulons pas écouter les rumeurs et perdre de l'énergie. Nous avons perdu le derby après l'avoir dominé pendant 70 minutes et nous avons manqué le match contre Sassuolo, qui aurait pu être décisif. Le Milan a été très bon : ses cinq derniers matchs étaient très difficiles et il les a gagné. Ce n'était pas seulement une question de notre démérite, mais aussi du leur", a ajouté le Slovaque.

Getty Images

Skriniar encense Conte et Inzaghi

Son expérience avec Antonio Conte a été déterminante pour son développement personnel en tant que défenseur central : "La défense à trois était quelque chose de nouveau. J'ai eu du mal au début, mais l'aide de lui et de son équipe m'a permis de m'améliorer. Je me suis aussi habitué à ce genre de rôle et ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, je peux jouer à la fois en trois et en quatre".

Depuis la saison dernière, Simone Inzaghi est à la tête de l'Inter et le Slovaque s'épanoui sous les ordres de l'ancien de la Lazio : "Il est comme l'un des nôtres. Il parle et plaisante, mais s'il y a un mot lourd à dire, il le dit. Il est très équilibré : il sait comment s'amuser, mais il sait aussi comment dire ce qui ne va pas et il dit ce qu'il pense".

"C'est magnifique d'avoir une bonne relation avec les supporters"

Dans le vestiaire de l'Inter, les fléchettes sont le passe-temps favori des joueurs des Nerazzurri : "Nous y jouons, mais moins qu'avant. Brozovic était malade des fléchettes et nous a tous infectés. Nous sommes un groupe de bons gars et nous sommes amis même en dehors du terrain. Nous ne sommes pas seulement des coéquipiers. Ai-je des rituels avant le match ? Je regarde les vidéos de mes adversaires et j'écoute de la musique sur le chemin du stade".

Enfin, Milan Skriniar a eu une mention spéciale pour les supporters des Nerazzurri, avec lesquels les relations ont toujours été excellentes : "J'ai essayé dès le début de tout donner pour l'Inter Milan. Je le fais encore maintenant et c'est pourquoi les fans m'aiment. J'ai une très bonne relation avec eux et je les remercie. Pour un footballeur, c'est magnifique".