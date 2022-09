Thomas Monconduit en colère contre la ministre des Sports

Le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne n'a pas apprécié la prise de parole de la ministre sur la position des joueurs sur le Mondial au Qatar.

"Les joueurs de football ne sont pas des hommes et des femmes politiques. Ce ne sont pas non plus des fonctionnaires du Quai d’Orsay. Ils sont là pour jouer", estimait ces derniers jours Amélie Oudéa-Castéra sur France Inter à propos de la position des joueurs de foot sur la tenue de la Coupe du monde au Qatar.

Et la ministre de poursuivre : "Élever leur niveau de conscience en ayant des éléments d’informations sur le contexte dans lequel ils vont évoluer ça me semble souhaitable.

"Parce qu’on ne peut pas en appeler au discernement et à la maturité dans d’autres situations et ne pas les informer, contribuer à leur ouverture sur ces sujets-là mais sans leur en demander trop. Ce n’est pas leur job, pas leur métier, ni leur responsabilité."

"On s'excuse d'être trop con..."

Un discours qui n'a pas plu à tout le monde au sein des joueurs professionnels, et notamment à Thomas Monconduit.

"On s’excuse d'être trop con… En gros 'tape dans le ballon et ferme ta gueule', a répondu le joueur de l'AS Saint-Etienne. Il est évident qu’avec ce genre de mentalité on n’avancera pas !

"Nous on vous demande de prendre les bonnes décisions pour l’avenir de notre planète et vous n’êtes pas foutu de le faire… merci les politiques."

Soutien de François Ruffin en 2017, l'ancien capitaine d'Amiens a également vu sa grand-mère être députée du Parti communiste pendant 26 ans et n'a jamais caché son engagement personnel.