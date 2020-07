Serie A, la Juventus et Cristiano Ronaldo affolent les compteurs

La Juventus et Cristiano Ronaldo viennent d'écrire une nouvelle page dans l'histoire du football.

Dimanche soir, la s'est imposée 2-0 contre la , remportant ainsi le titre de champion d'Italie.

C'est le 36e sacre de la Juventus mais surtout, le neuvième d'affilée ! Et dans l'histoire des cinq grands championnats européens, cela n'était jamais arrivé ! En , le record, en cours, est de huit titres à la suite pour le Bayern. En , avait réalisé la passe de 7 de 2002 à 2008. En , le a triomphé deux fois cinq années de suite (de 1961 à 1965 puis de 1986 à 1990). Et en , le record est « seulement » de trois titres à la suite et a été réalisé par plusieurs clubs : Town (1924, 1925, 1926), (1933, 1934, 1935), (1982, 1983, 1984) et (1999, 2000, 2001 puis 2007, 2008, 2009).

Actuellement en Europe, deux clubs font aussi bien que la Juventus : le Celtic en Ecosse et le Ludogorets Razgrad en Bulgarie. Le record mondial absolu appartient au Tafea FC, champion du Vanuatu quinze saisons de suite.

Ronaldo, une première depuis… 86 ans !

Si la Juventus est entrée dans l'histoire dimanche soir, il en va de même pour Cristiano Ronaldo. Auteur du premier but de son équipe, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, le Portugais a inscrit son 31e but de la saison en .

Et c'est la première fois depuis 86 ans qu'un joueur de la Juventus atteint un tel total en championnat ! Lors de la saison 1933-1934, l'attaquant Felice Borel avait lui aussi fait trembler les filets trente-et-une fois.

Avec encore deux journées à disputer, Ronaldo peut creuser l'écart sur Borel et devenir l'unique meilleur buteur de la Juventus sur une seule saison. Ronaldo devrait donc encore marquer l'histoire du football !