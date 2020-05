Officiel - La saison arrêtée en Ecosse, le Celtic sacré champion

La Ligue de football écossaise a pris la décision ce lundi de mettre un terme à la saison du championnat écossais. Le Celtic Glasgow est champion.

Le Celtic a été déclaré champion de pour 2019-2020, la SPFL ayant décidé de mettre fin à la saison écossaise en raison de la pandémie de coronavirus. La grande majorité des équipes de première division avaient disputé 30 matches avant que le football nne soit interrompu, les Rangers et St Johnstone en ayant disputé 29. Le classement a été déterminé à la moyenne de points par match.

Avec 13 points d'avance sur les Rangers, rivaux du Old Firm, le Celtic est champion pour la neuvième année consécutive. Les Hearts, quant à eux, vont quitter la Premiership, la relégation étant confirmée pour la formation basée à Edimbourg.

Le président de la Ligue, Murdoch MacLennan, a déclaré que la décision de mettre un terme à cette situation avait été prise : "Tout d'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter officiellement le Celtic pour sa victoire en Premiership Ladbrokes cette saison, et aussi pour compatir sincèrement avec Hearts pour sa relégation.

"Nous aurions tous préféré voir la saison de championnat se dérouler sur les terrains, dans les stades et devant les supporters. Ce n'est pas de cette manière que toute personne impliquée dans le football écossais aurait voulu conclure la saison de championnat mais, étant donné les circonstances graves et sans précédent auxquelles nous sommes confrontés, le conseil d'administration a convenu que c'est la seule manière pratique de progresser.

"Le Covid-19 a fait des ravages dans les compétitions sportives du monde entier et les répercussions se feront sentir pendant longtemps. Les restrictions imposées par le gouvernement écossais et les profondes inquiétudes concernant la sécurité des joueurs et des spectateurs ont fait que la SPFL n'a pas eu d'autre choix réaliste que d'arrêter la Premiership Ladbrokes maintenant et nous remercions les clubs de la Premiership pour leur soutien à cette décision."

Le directeur général de la SPFL, Neil Doncaster, a ajouté : "Vendredi, les clubs de la Premiership ont exprimé clairement et unanimement leur opinion selon laquelle il n'y avait aucune perspective réaliste de terminer les matches en suspens de la saison 2019/20.

"Le conseil d'administration de la SPFL s'est réuni ce matin et, conformément à l'accord des clubs membres en avril, il a décidé de mettre fin à la saison 2019/20 de la Ligue et au championnat.

"Cette décision nous permet maintenant de verser environ 7 millions de livres sterling pour aider les clubs à rester à flot pendant cette période incroyablement difficile. Nous allons commencer à traiter ces paiements immédiatement.

"L'attention de tous les acteurs du jeu va maintenant se porter sur la manière de remettre le football sur pied et de le faire fonctionner en toute sécurité le plus rapidement possible. La phase de groupe du premier tour de la Betfred Cup de la saison prochaine devrait commencer à la mi-juillet.

"La saison 2020/21 dans nos quatre divisions doit commencer le 1er août, ce qui coïncide avec le début de notre nouveau contrat de diffusion exclusif de cinq ans avec Sky Sports.

"Personne ne devrait se faire d'illusion sur la complexité et la difficulté du défi que représente le retour du football écossais à la normale. Nous nous concerterons avec le gouvernement sur la meilleure façon de procéder et nous nous efforcerons de faire en sorte que nos 42 clubs jouent à nouveau au football dès que cela sera humainement possible."