Juventus - Sampdoria 2-0, la Juve sacrée championne d'Italie

Victorieuse de la Sampdoria ce dimanche (2-0), la Juventus s’est assurée son 9e titre de champion d’Italie consécutif.

Il n’y a plus de suspense en . A trois journées de l’épilogue de l’exercice, la a conquis le Scudetto en prenant le meilleur sur la . Sur la lancée de son succès contre la , l’équipe piémontaise a fait le boulot, avec une victoire par deux buts d’écart. Cristiano Ronaldo a bien sûr participé à la fête, en signant l’ouverture du score.

Ronaldo a montré la voie à ses coéquipiers juste avant la pause, alors que la Samp avait jusque-là parfaitement défendu. Le Portugais a scoré sur un tir du plat du pied du droit suite à un décalage ingénieux de Paulo Dybala sur coup franc. C’était son 31e but de la saison. Pas le moins important assurément. Il aurait pu y avoir un 32e à la 90e minute, mais il a envoyé un pénalty sur la transversale.

La Juve maitre de son sujet

En seconde période, CR7 a aussi failli marquer dans le jeu. Emil Audero s'était opposé à son tir croisé, alors qu’Adrien Rabiot l’a lancé dans les meilleures conditions (61e). Six minutes après, le Portugais a remis ça, mais cette fois il y avait Federico Bernardeschi pour reprendre le cuir relâché par gardien génois. L’ex-florentin n’avait plus scoré depuis 2018 pour la Vieille Dame. Il a choisi le bon soir pour mettre fin à la mauvaise série.

Souvent fébrile en seconde période lors des précédents matches, la Juventus a cette fois tenu bon et n’a rien laissé passer. À peine pourra-t-on relever une frappe de Fabio Quagliarella à la 71e, repoussé par Wojciech Szczesny, comme tentatives dangereuses pour la Samp. Déterminée à assurer le sacre dès ce dimanche et se concentrer enfin sur son rendez-vous contre l’OL en Ligue des Champions (7 aout), la Vieille Dame s’est appliquée pour réserver son avance.

Trois joueurs de la Juve sortis sur blessure

Le match contre les Gones ne se présentent cependant pas sous les meilleurs auspices pour les Bianconeri. Et pour cause ; trois de ses joueurs ont quitté le terrain sur blessure et sont incertains pour ce choc continental. Il y a Danilo (touché à la tête), et il y a aussi et surtout Paulo Dybala et Matthijs De Ligt. Les deux derniers semblaient souffrir des adducteurs à leur sortie de terrain. Inquiétant.

Plus d'équipes

Les défections enregistrées sont les seules ombres au tableau au sortir de cette soirée de sacre pour le géant turinois. Il s’agit de son 36e titre de champion d’ , et le neuvième de rang. C’est aussi le dixième de Gianluigi Buffon, ce qui constitue un record de l’autre côté des Alpes. Pour Blaise Matuidi c’est le troisième et pour Adrien Rabiot c’est le premier.