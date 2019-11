Serie A - Balotelli répond aux supporters après les cris racistes

Victimes de cris racistes ce dimanche à Vérone, Mario Balotelli a répondu aux supporters sur son compte Instagram.

Buteur avec son club de Brescia sur la pelouse du Héllas Vérone ce dimanche, Mario Balotelli a toutefois vécu un après-midi compliqué. D'abord parce que son équipe a perdu (1-2), mais surtout parce qu'il a été ciblé par des cris racistes des supporters adverses en fin de rencontre.

Au point de menacer de quitter la pelouse après avoir envoyé violemment le ballon dans la direction de la tribune. Après quelques minutes d'interruption, la rencontre avait pu aller à son terme.

Et alors que les supporters en question ont nié avoir effectuer des cris de singes ("Balotelli est un clown. Il a seulement entendu [ces cris] dans sa tête", a déclaré le chef de la section visée), l'attaquant italien leur a répondu par le biais d'un message publié sur son compte Instagram.

"Cela, mes amis, n'a plus rien à voir avec le foot, peut-on y lire. Vous parlez d'une situation historique et politique bien plus grande que vos esprits fermés. Vous devenez fous. Réveillez-vous, ignorants !", s'exclame ainsi l'international italien.

Pour rappel, après avoir vu l'entraîneur du Héllas nier l'existence des cris racistes, Mario Balotelli a reçu de nombreux messages de soutien, à commencer par un en provenance de son précédent club, l'OM, mais également de la part de Blaise Matuidi, lui aussi visé par le passé, ou encore du ministre des sports transalpin, Vincenzo Spadafora.