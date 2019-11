Victime d'abus racistes, Balotelli s'énerve et menace de quitter le terrain

L'ancien attaquant de l'OM était à deux doigts de quitter le terrain en raison de cris racistes à son encontre lors du match entre Vérone et Brescia.

Mario Balotelli a failli quitter le terrain lors de l'affrontement entre Brescia et Vérone ce dimanche, après avoir été confronté de nouveau à des abus racistes. L'ancien international italien, qui a été la cible d'attaques de ce type tout au long de sa carrière, a de nouveau été victime de la vulgarité et de la bêtise des supporters lors de cette partie de au Stadio Marcantonio Bentegodi.

Les coéquipiers de l'ancien marseillais et aussi certains joueurs adverses se sont empressés de le calmer et l'empêcher de quitter le terrain. Après avoir botté le ballon en tribune, il était prêt à rentrer dans le vestiaire et laisser sa formation à dix. L'arbitre a par la suite interrompu le jeu avant de suivre le protocole. Une déclaration a été lue via le système de sonorisation de l'enceinte afin de tenter de ramener les tifosi à la raison.

Après que l'incident a été clos, Balotelli s'est reconcentré sur le jeu et a même pu marquer un but en fin de partie. C'était celui de la consolation pour Brescia, battue 2-1 par son hôte du jour.

Ce n'est pas la première fois que Balotelli est pris à partie par les tifosi et de manière honteuse. Tout au long de sa carrière, il a dû se défendre face à ceux qui l'attaquaient pour sa couleur de peau. Comme lors d'un match entre l'Inter et la en 2009, où un chant xénophobe des supporters turinois le visait. Bien que l'attaquant, dont la carrière a été marquée par des incidents sur le terrain et en dehors du terrain, ait d'abord tenté d'ignorer ces insultes, les choses ont basculé à l'Euro 2012 lorsqu'il a été maltraité par des supporters espagnols et croates.

Plus tôt cette année, Balotelli avait défendu Moise Kean, un jeune de la Juventus, après que ce dernier a été victime d'insultes racistes lors d'un match de contre en avril. Il a lancé de nouvelles critiques sur Leonardo Bonucci après que le défenseur italien eut semblé suggérer que Kean avait provoqué le problème lui-même, écrivant sur Instagram: "Dites à Bonucci qu'il a de la chance que je ne sois pas là. Au lieu de venir vous défendre, c'est ce qu'il fait? Wow, je suis honnêtement choqué. "