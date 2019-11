Serie A, Balotelli soutenu après les cris racistes

Victimes d'incidents racistes sur la pelouse du Hellas Vérone ce dimanche, l'attaquant de Brescia a reçu plusieurs soutiens.

Le football italien a vécu un nouvel épisode dont il ce serait bien passé ce dimanche après-midi. Si Brescia s'est incliné face à l'Hellas Vérone et a vu son entraîneur être démis de ses fonctions, l'essentiel était bel et bien ailleurs dans cette rencontre. En effet, Mario Balotelli a menacé de quitter le terrain en seconde période et pour cause, l'international italien a été victime de chants et des bruits racistes émanant des tribunes.

Décidé à quitter le terrain en réaction à ces actes, Mario Balotelli a été convaincu de rester sur la pelouse et a finalement même marqué un but en fin de match. Mais ce nouvel épisode de racisme en fait déjà beaucoup parler. Qui plus est, après la rencontre, du côté de l'Hellas Vérone, les acteurs niaient totalement. "Balotelli ? Pas de racisme, seulement des moqueries", a indiqué Ivan Jurić, l’entraîneur du Hellas. Le maire de la ville, Federico Sboarina a également fait la sourde oreille : "Aujourd’hui, j’étais au stade et je n’ai entendu aucune insulte raciste. Et comme moi, beaucoup d’autres personnes à qui on a, à la fin du match, écrit et contacté. Ce que Balotelli a fait est inexplicable, parce que, sans aucune raison, il a lancé un pilori sur un fan et une ville".

Le ministre des sports "embarrassé"

Si du côté de l'Hellas Vérone, la négation est de mise, Mario Balotelli a tout de même reçu énormément de soutiens après cet épisode. L' , son ancien club, a mis un message de soutien sur Twitter : "Pas de place au racisme dans le football. Soutien à Mario Balotelli". Mais ce n'est pas tout. Des joueurs, comme Blaise Matuidi, ont utilisé les réseaux sociaux pour manifester leur ras-le-bol devant de tels évènements.

Et le ministre des sports en Italie, Vincenzo Spadafora, a également réagi : "En tant que représentant italien des institutions, je suis profondément embarrassé par certains épisodes d’intolérance et de discrimination. Je sais que tous les acteurs impliqués sont sensibles et engagés à réprimer ces phénomènes, il est donc nécessaire - et j’insisterai avec eux avec Federcalcio et Leghe - pour que des initiatives concrètes soient adoptées. La majorité silencieuse des supporters pousse un cri face à cette barbarie et renvoie aux valeurs nobles dont le football est toujours porteur".

Mario Balotelli a pour sa part remercié les personnes et les instances qui le soutiennent suite à cet évènement, sur son compte Instagram : "Merci à tous les collègues sur le terrain, à la solidarité que j’ai eue avec moi et à tous les messages que vous j’ai reçus de vous, mes fans .. merci beaucoup, vous avez montré que vous êtes de vrais hommes, pas comme ceux qui nient les preuves". Une enquête devrait être ouverte prochainement.