Le message de soutien de l’OM à Balotelli

L’OM a posté un twitt dans lequel il a fait part de son soutien envers son ancien protégé Mario Balotelli, lequel a été victime d’injures racistes.

Mario Balotelli a de nouveau été victime d’insultes racistes sur les pelouses italiennes, ce dimanche lors du match de Brescia face à Vérone (1-2). Excédé et en fureur, l’attaquant azzurro a même menacé de quitter le pré, avant d’être calmé par ses coéquipiers et poursuivre la partie.

Cette regrettable scène a fait beaucoup réagir. Y compris en , où l’ a eu l’excellent réflexe d’envoyer un message de soutien à son ancien joueur, tout en condamnant les odieux actes.

L'article continue ci-dessous

Pas de place pour le racisme. Soutien à Mario Balotelli pic.twitter.com/5wLsLO1FkR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 3 novembre 2019

Sur leur compte Twitter, les Phocéens ont publié le message suivant : « Pas de place pour le racisme. Soutien à Mario Balotelli ».

Pour rappel, Balotelli a évolué six mois au sein de la formation olympienne. Entre janvier et mai 2019, et alors qu’il était prêté par Nice, il a marqué 15 buts.