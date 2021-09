Sergio Rico raconte la féroce concurrence au poste des gardiens au PSG

Devenu troisième gardien du PSG cette saison, l'Espagnol a raconté la concurrence au quotidien entre les nombreux portiers du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain possède actuellement neuf gardiens sous contrat en professionnel. Trois sont partis en prêts cet été (Alphonse Areola, Marcin Bulka ou Garissone Innocent) afin d'obtenir du temps de jeu ailleurs, trois autres sont des jeunes portiers encore en apprentissage. Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas se battent pour le poste de numéro 1 tandis que Sergio Rico, ancienne doublure de Navas, peine à trouver sa place dans cette nouvelle configuration.

Dans une interview accordée à Panenka, Sergio Rico n'a pas caché que la situation actuelle pour l'ensemble des gardiens du Paris Saint-Germain est très loin d'être simple, mais il a préféré insister sur l'importance des résultats collectifs : "La situation est compliquée (...). Dans tous les cas, l'objectif numéro un est que l'équipe parvienne à atteindre ses objectifs et tout aille pour le mieux dans le bon sens".

"Il y a une concurrence très saine, chacun connaît très bon son rôle. On vit ça bien, surtout dans mon cas. Je suis ami avec Keylor qui est une personne incroyable. Si comme gardien il est bon, comme personne il l'est autant voire meilleur. C'est un bon ami et cela rend la concurrence plus facile à vivre. Au final, nous cherchons tous à ramer dans le même sens. Quel que soit celui qui joue, nous devons être contents, l'important, c'est que les résultats suivent", a ajouté l'Espagnol.

"Jouer avec Messi, Neymar et Mbappé c'est incroyable"

Sergio Rico savoure le mercato XXL du PSG : "Nous qui étions déjà là, nous avons profité de ces arrivées comme des supporters. C'est un privilège de pouvoir profiter chaque jour de ces grands joueurs et d'apprendre d'eux. Toutes ces arrivées ont été de bonnes surprises pour nous, comme le fait que Kylian ait finit par rester dans les derniers moments du mercato. Maintenant, nous allons voir si nous arrivons à atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés, mais je suis sûr que nous prendrons du plaisir et continuerons à apprendre tous ensemble".

"Un entraînement avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, c'est incroyable. On prend beaucoup de plaisir aux entraînements. Il y a un saut qualitatif, la vitesse à laquelle circule le ballon est très élevée. Toute l'équipe grandit parce que le rythme de l'entraînement est très haut et la qualité est maximale. Cela aide à tirer le potentiel maximum de chacun", a ajouté le portier espagnol, qui a reculé dans la hiérarchie cet été.

Enfin, Sergio Rico a glissé un conseil à Mauricio Pochettino : "Il est très proche des joueurs. Il a été de notre côté et sait ce qui nous plaît, ce que nous pensons à tout moment... C'est très important, surtout avec les grands joueurs qui sont encore arrivés dans l'effectif. S'il arrive à coordonner tout cela, donner de l'affection et être bien avec le groupe, je suis convaincu que ce sera une bonne année. Les joueurs que nous avons sont impressionnants".