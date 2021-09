Thierry Henry "attend beaucoup" du PSG

Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, devenu consultant pour Amazon, s'exprime sur son rôle et est excité de voir le PSG à l'oeuvre.

Personne n'en a douté ne serait-ce qu'un instant, mais en quelques semaines, Thierry Henry s'est déjà fait une place de choix parmi les meilleurs consultants du football français. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France est percutant avec son style personnel. Il apporte de l'analyse tout en restant simple et en faisant rire : un véritable personnage du monde audiovisuel. Et l'ancien ailier du FC Barcelone a eu la chance, notamment ce dimanche, d'assister de près à certaines rencontres du PSG.

Thierry Henry l'a clamé haut et fort, il est curieux et excité de voir jouer le Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, trois joueurs qu'il connaît bien. Le premier pour être son ancien coéquipier au Barça, tandis que le second a été désigné comme son successeur par de nombreux observateurs depuis plusieurs années. Dans une interview accordée à Le Parisien, Thierry Henry a avoué qu'il attend beaucoup de ce PSG.

"Même si vous savez que je resterai à jamais un supporter d'Arsenal, soyons un peu chauvins... Voir Lionel Messi au Parc des Princes, c'est magnifique. On a tous envie de voir le trio, avec Mbappé et Neymar, montrer de belles choses. On attend beaucoup du PSG, on aimerait que la sauce prenne. Surtout en Ligue des champions", a admis le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal.

Déjà consultant en Angleterre pendant plusieurs années après la fin de sa carrière de joueur et avant de se lancer dans celle d'entraîneur, Thierry Henry a décidé cet été de poursuivre cette carrière mais en France. L'ancien attaquant d'Arsenal et de l'équipe de France prend beaucoup de plaisir dans son nouveau travail et a exprimé sa joie de retrouver la France et de se rapprocher du championnat de France.

"Ce n'est que du plaisir. On nous met dans de très bonnes conditions. J'ai la chance d'être avec des bons gars, Benoît Cheyrou, Thibault Le Rol, Smaïl Bouabdellah. On forme une bonne équipe et ça me permet aussi de me reconnecter avec le public français et la Ligue 1. Partout, dans les stades on reçoit un accueil vraiment sympa. Hormis mon bref passage comme entraîneur à Monaco, ça fait longtemps que je suis parti de France, que j'ai perdu cette proximité avec la L1 et le public. Ce rôle de consultant à Amazon me permet de refaire mon parcours", a expliqué Thierry Henry.

En revanche, l'ancien international français n'est pas pressé de retrouver un banc de touche : "Je reste assistant avec la sélection de Belgique. Je remercie le coach Roberto Martinez de m’avoir réintégré dans le staff. J’ai la Belgique, Amazon, je suis très bien pour le moment. Sincèrement, je ne ressens pas de manque. On verra ce que l’avenir me réserve, j’attends tranquillement les projets qu’on me proposera dans le futur".