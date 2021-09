PSG : Rothen blâme Pochettino pour la sortie de Lionel Messi

L'ancien du PSG juge que l'entraîneur argentin a commis une grosse erreur en sortant le sextuple Ballon d'Or face à Lyon.

Plus que le but décisif de la tête d'Icardi ou les lacunes dans le jeu du PSG, c'est la sortie de Lionel Messi qui a retenu l'attention du monde du football lors du match face à l'Olympique Lyonnais dimanche soir. Visiblement peu content d'être remplacé à la 75ème minute de la rencontre, l'Argentin a fait la moue en direction de son entraîneur au moment du changement. Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a accusé Mauricio Pochettino de s'être tiré une balle dans le pied.

"Il y a eu une incompréhension totale. On l’a vu, Lionel Messi voulait rester sur le terrain. Pochettino a pris sa décision en son âme et conscience. Là où je trouve que c’est complètement déplacé de la part de Pochettino, c’est qu’il n’a jamais été comme ça avec les autres stars de l’équipe. Depuis qu’il est arrivé, que ce soit Neymar ou Mbappé, il les a toujours laissés sur le terrain, même quand ils étaient mauvais. Il les a toujours protégés contrairement à d'autres joueurs comme Di Maria, Paredes, Icardi", a expliqué l'ancien milieu du PSG.

"Ensuite, Lionel Messi est arrivé, en termes de statut et d’aura, Messi est bien supérieur à Neymar et Mbappé. Lionel Messi c'est un statut particulier. On parle de Lionel Messi, le meilleur joueur de la planète foot, peut-être toutes générations confondues. Quand tu l’as dans ton effectif, tu te dois de le gérer comme le meilleur joueur du monde. C'est à dire avec tout ce que ça représente. Il a un statut particulier. Il faut éviter des incompréhensions avec ton top joueur. Tu peux avoir des incompréhensions avec ton top joueur mais surtout pas au bout de sa première titularisation au Parc des Princes", a ajouté le consultant RMC.

"Pochettino va se mettre son meilleur joueur à dos"

L'article continue ci-dessous

"Il y a tellement de signes qui ne sont pas bons. C’est une grave erreur de Mauricio Pochettino, il aurait dû le laisser sur le terrain. Je ne sais pas à quoi il a joué. Est-ce qu’il a voulu marquer son territoire ? Je n’espère pas, parce que là, il est complètement fou. On ne crie pas au génie là. Tu vas te mettre ton meilleur joueur à dos. Ça laisse des traces, ce genre d’événement-là. Et l’image est terrible. Il fait une grave erreur. Pochettino s’est planté sur ce coup", a conclu Jérôme Rothen.

Un avis que ne partage pas Eric Di Meco : "Je voudrais avoir la liste des joueurs qui ont le droit de sortir dans ce cas. Pochettino a fait du gagnant-gagnant en sortant Messi. Il a envoyé un message à son vestiaire en montrant qu’il n’y a pas de statut, ce qui lui était reproché jusqu’ici. C’est lui le patron et en plus, il va chercher la victoire avec ses changements, en faisant entrer Icardi. J’ai envie de lui dire bravo. Les joueurs doivent respecter l’entraîneur".

En attendant que la polémique ne retombe, Lionel Messi est incertain pour la prochaine rencontre de Ligue 1 face à Metz selon les informations de Goal. L'Argentin a reçu un coup au genou contre l'Olympique Lyonnais et s'en plaignait encore ce lundi. Le numéro 30 du PSG a d'ailleurs passé sa journée aux soins. Une chose est sûre, la sortie de Lionel Messi a fait beaucoup parler et risque de laisser des traces, mais Mauricio Pochettino doit vite s'en relever.