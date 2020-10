Sergio Ramos atteint les 100 buts avec le Real

Sergio Ramos a signé ce samedi sa 100e réalisation avec le Real. Un but avec lequel il a lancé les siens vers la victoire dans le Clasico.

Défenseur le plus prolifique de la , Sergio Ramos a fait honneur à ce statut ce samedi lors du Clasico opposant son équipe du au Barça (3-1). A la 63e minute, il a inscrit le but de 2-1 en transformant un pénalty qu’il avait lui-même provoqué. Cela valait bien le titre de l’homme du match pour l’Andalou.

Ce but est à la fois précieux et symbolique, puisqu’il s’agit du 100e de l’international espagnol avec les Merengue. Il a donc bien choisi son jour pour atteindre ce nombre à trois chiffres et entrer un peu plus dans l’histoire du club. Il se hisse d’ailleurs à la hauteur de Fernando Morientes (14e), dans le classement des meilleurs réalisateurs de la Casa Blanca. Et il n’est plus qu’à quatre unités du Brésilien Ronaldo.

1 - Sergio Ramos is the first @realmadriden to score a penalty in #ElClásico since Cristiano Ronaldo in February 2013 in Copa del Rey and the first in @LaLigaEN since Ruud van Nistelrooy in March 2007. Executioner. — OptaJose (@OptaJose) October 24, 2020

Sergio Ramos se bonifie avec l’âge

Ramos aurait même pu s’offrir un doublé dans cette partie, puisqu’il a été tout proche de porter le score à 3-1 à la 87e minute. Sur un centre de Lucas Vazquez, il a placé une volée du gauche limpide. Ça prenait la direction du cadre, mais Luis Neto, le gardien blaugrana, a su éloigner le danger miraculeusement. L’honneur de breaker est finalement revenu à Luka Modric.

Avec sa performance du jour, Ramos démontre à quel point il reste important, voire vital au Real Madrid. Malgré ses 34 ans, son rendement demeure intact et on comprend mieux pourquoi sa direction est prête à déroger à sa politique pour les trentenaires en lui offrant une prolongation de contrat d’une longue durée. Ça serait une récompense amplement méritée pour ce grand et infatigable leader.