Sarabia satisfait de sa première saison au PSG

Le milieu de terrain espagnol est content de son premier exercice à Paris et a analysé la rencontre face à l'Atalanta.

Arrivé en provenance de Séville l'été dernier, Pablo Sarabia s'est montré très utile et intéressant cette saison avec le PSG. Barré par la forte concurrence en attaque, l'international espagnol a su exploiter le temps de jeu mis à sa disposition pour briller et convaincre. Dans une interview accordée à RMC Sport, Pablo Sarabia a fait le bilan de sa première saison au , dont il est largement satisfait même s'il n'est pas titulaire dans l'esprit de Thomas Tuchel.

"Je suis très satisfait de cette première saison, tant au niveau collectif qu’au niveau individuel. C’est une grande saison car, du point de vue collectif, nous avons gagné toutes les compétitions auxquelles nous avons participé. C’était difficile. Du point de vue personnel, je suis satisfait. J’ai aidé l’équipe lorsque l’entraîneur m’a aligné. Je me suis bien adapté en marquant des buts et en donnant des passes décisives, et je pense que c’est ce qu’un entraîneur veut !", a expliqué l'Espagnol.

"Nous voulons tous gagner la C1"

L'article continue ci-dessous

"L'opinion des Espagnols a-t-elle changé depuis mon arrivée à Paris ? C’est différent car la sélection est un ensemble de joueurs de haut niveau. Je ne sais pas si j’ai réussi à être sélectionné grâce à mon arrivée ici. Mais le plus important, c’est que j’ai réussi. Je continue à travailler tous les jours pour que je sois convoqué le plus souvent possible afin de participer à l’Euro l’année prochaine. Le rôle de "supersub" ? C’est bien que les gens parlent bien de moi. Je suis très reconnaissant. Chaque fois qu’on me félicite, j’essaie de les remercier. Je suis une personne qui veut toujours plus. Je vais essayer de continuer à donner le maximum sur le terrain pour aider l’équipe", a ajouté l'ancien ailier du .

Plus d'équipes

Pablo Sarabia est prêt à jouer face à l' : "La suspension d'Angel (Di Maria) et la blessure de Kylian (Mbappé) peuvent me donner l’opportunité de jouer cette rencontre. Je vais faire comme j’ai toujours l’habitude de faire. Donner mon maximum afin de parvenir à accomplir l’objectif de l’équipe: passer en demi-finale. C’est ce que nous voulons faire. C’est un match différent, nous ne sommes pas habitués à jouer sans public. Mais il n’y a pas de meilleure motivation que celle de jouer la . Nous voulons tous la gagner. Finalement, avec ou sans public, on sera tous motivés et concentrés pour tenter de la gagner".

"Un avantage de jouer sur un match sec ? C’est difficile. Évidemment que je préfère jouer en deux matches pour jouer à domicile et à l’extérieur. Cela fait le charme de la compétition. Mais au vu du contexte actuel, c’est la solution la plus facile pour éviter tout risque de contagion. Les joueurs de l’Atalanta ont peut-être un peu plus de matches dans les jambes, ils ont joué treize rencontres, et nous seulement deux. Nous avons joué deux finales et cela exige de l’intensité, ce qui est une bonne préparation. Mais nous devons donner notre maximum. Nous devons être concentrés afin de préparer de la meilleure manière possible cette rencontre", a conclu l'Espagnol.