Gasperini : "J’espère que Mbappé ne sera pas sur le terrain"

L’entraineur de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, a reconnu qu’une éventuelle absence de Mbappé ôterait bien des problèmes à son équipe.

Le doute subsiste toujours concernant la participation de Kyian Mbappé au quart de finale de la Ligue des Champions opposant son équipe du PSG à l’ , prévu mercredi soir. Même s’il se porte de mieux en mieux, l’international français n’est pas sûr de pouvoir tenir sa place, surtout que le staff francilien ne veut prendre aucun risque avec lui. Son éventuel forfait serait dommageable pour Paris. En revanche, il serait très bien accueilli du côté de Bergame.

Gian Piero Gasperini, le coach de la formation lombarde, a reconnu que sans Mbappé sur le terrain, la tâche des siens sera un peu moins compliquée. « Quand j'ai su qu'il était blessé, j'ai tout de suite dit que j'étais désolé qu'il soit blessé, et c'est vrai, a d’abord rappelé le technicien italien dans un entretien à L’Equipe. Mais j'espère qu'il ne sera pas sur le terrain ! Je ne vais pas faire l'hypocrite. Je suis navré, parce que quand un joueur se fait mal, c'est quelque chose qui me désole. Mais pour nous, c'est évident que ce serait mieux sans lui. »

« C’est sur le mental que ça se jouera »

Que Mbappé soit de la partie ou pas, l’Atalanta ne partira pas favorite de cette empoignade. Gasperini le sait très bien, mais il croit fermement en un résultat positif de sa formation. Tout en respectant l’adversaire, il a la certitude que ses protégés peuvent battre n’importe qui sur un match. « Nous savons que le PSG est une très grande équipe. Comme la en , elle domine son Championnat depuis des années. Le PSG est une équipe construite pour gagner la , où il y a des joueurs parmi les meilleurs du monde. Tout cela étant dit, il nous est arrivé, pas souvent, c'est vrai, mais quand même, de battre la Juventus. Alors, nous espérons gagner aussi contre Paris », a-t-il indiqué.

L’ancien coach de l’Inter a conclu en affirmant qu’il n’a rien laissé au hasard dans la préparation de ce match, le plus important certainement de l’histoire de l’Atalanta. « Tous les aspects comptent, la technique, la tactique, la condition physique, mais la tête est la plus déterminante, un peu plus importante que toutes les autres. Nous avons disputé beaucoup de matches, nous avons un peu baissé de pied sur la fin, nous étions un peu émoussés. Mais, face à Paris, la motivation sera telle que nous pourrons dépasser tout le reste », a confié le coach transalpin.