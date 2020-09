"Sancho quittera Dortmund, mais pas maintenant"

Sebastien Kehl, le directeur du Borussia Dortmund, s'est exprimé sur la situation de Jadon Sancho au club.

Jadon Sancho pourrait quitter le un jour mais ça ne sera pas durant le mercato en cours, a admis le directeur du club de la Ruhr, Sebastian Kehl.

a désespérément cherché à recruter Sancho cet été, mais le club de a clairement indiqué dès le début qu'il ne cédera pas son prodige tant que le prix demandé n'était pas atteint. Dortmund voulait qu'un accord soit conclu avant le début du stage de de pré-saison, prévu le 10 août, et United n'a pas réussi à s'aligner sur la somme de 120 millions d'euros avant cette échéance.

United est resté tout de même dans le coup dans l'espoir de s'offrir cette cible. Les lacunes de l'équipe anglaise ont d'ailleurs été bien lors de la défaite 3-1 contre lors de leur match d'ouverture de la saison de .

"Sans Sancho, Dortmund est moins fort"

Dortmund, en revanche, a connu un début de campagne plus heureux. Ils ont battu Borussia Monchengladbach 3-0 lors de leur premier match de , et Sancho a marqué son premier but de la saison lors d'une victoire 5-0 en coupe contre Duisburg.

Avec les évènements qui leurs sont favorables, Kehl affirme que Dortmund est confiant quant au fait de garder un Sancho heureux au club. "Jadon s'est bien entraîné et professionnellement", a déclaré Kehl à Ruhr Nachrichten. "Il est heureux de jouer au football. Oui, un jour, il pourrait partir pour un nouveau défi, mais pour le moment, il est heureux au Borussia Dortmund et le Borussia Dortmund est heureux de l'avoir. Il est ici - et il restera ici. C'était une déclaration importante du club car nous avons une certaine responsabilité. Sans Jadon, cette équipe est moins forte".