Samir Nasri lance un défi à Kylian Mbappé avant Barça – PSG

Samir Nasri a envoyé dimanche, un message à Kylian Mbappé en vue du choc Barça – PSG.

Le PSG affronte mardi prochain le Barça en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Défaits à l’aller, les Parisiens auront besoin d’un Kylian Mbappé en grande forme pour espérer renverser les Blaugranas. Alors que l’international français est passé à côté de son match lors de la manche aller, Samir Nasri lui a lancé un défi ce dimanche en prélude au match retour.

Le défi de Samir Nasri à Kylian Mbappé avant Barça – PSG

Kylian Mbappé est sous le feu des critiques depuis le quart de finale aller de C1 contre le Barça. Transparent tout au long du match, l’international français n’est pas épargné par les médias depuis lors. Également critique envers le Bondynois, Samir Nasri pense qu’il est impossible que ce dernier rate deux matchs de suite. « Problème de jambes ou de mental pour Mbappé ? Il y a des deux. Je ne pense pas que ça soit la gestion de Luis Enrique qui a pu l’affecter. C’est un grand joueur et les grands joueurs ne ratent pas deux matches de suite. J’espère qu’il va se reprendre et montrer un autre visage », lâche Nasri qui n’a pas été séduit par l’attitude de Kylian Mbappé mercredi dernier.

« Moi, c’est le comportement qui me dérange. Quand il est hors-jeu 10 fois et ne permet pas à son équipe de relancer son attaque. Il ne peut pas être un leader s’il ne fait pas la différence dans ses performances. Luis Enrique n’est pas fautif. S’il s’était blessé contre Clermont, on aurait dit que la gestion de Luis Enrique était mauvaise. Il ne peut pas jouer tous les matches. S’il était au Real, on l’aurait sifflé aussi », explique l’ancien international français sur le Canal Football Club de Canal+.

Deux anciens du PSG partagés sur la raison du match raté de Mbappé face au Barça

Présente également sur le plateau du CFC, Laure Boulleau a abondé dans le même sens que Samir Nasri. L’ancienne joueuse du PSG estime d’ailleurs que la gestion de Luis Enrique n’est pas une excuse à la piètre performance de Kylian Mbappé, mercredi. « Je ne pense pas qu’il puisse se tromper deux fois d‘affilée. Je n’ai pas envie que la gestion de Luis Enrique soit une excuse pour passer à côté de son match. Les critiques sont à la hauteur de son talent. Tout le monde lui tombe dessus mais c’est parce que, lui aussi, est incisif dans ses conférences de presse », confie-t-elle.

De son côté, Mickael Landreau pense que si Kylian Mbappé a fait un mauvais match, c’est parce qu’il n’a pas été assez servi par ses coéquipiers qui n’ont pas trouvé une solution au marquage spécial du Barça sur le Bondynois. « Il a déjà montré de bonnes choses en étant géré de cette manière-là. Mbappé sur ce match-là, il n’a pas de vraies occasions. On aurait pu dire qu’un mauvais Mbappé c’est quand il rate des occasions. Peut-être qu’il aurait pu avoir plus de jambes et d’activité, mais Barcelone a bien défendu sur lui. Souvent à deux. Il aurait pu dézoner, mais le Barça a bien défendu. On va voir comment le PSG va se connecter avec Mbappé sur le match retour », ajoute l’ancien gardien du PSG.