"Saliba mérite sa chance à Arsenal", selon un ancien Gunner

Le défenseur central n'a pas disputé la moindre minute avec les Gunners en trois ans, mais il est prêt à se battre pour sa place.

Trois ans après avoir signé à Arsenal, William Saliba va enfin faire ses débuts avec l'équipe première des Gunners. En tout cas, tout indique que ce sera le cas. Mikel Arteta devrait donner une chance à William Saliba dans l'équipe première d'Arsenal la saison prochaine, selon Per Mertesacker. Le défenseur central a rejoint le nord de Londres cet été après une saison impressionnante en prêt à Marseille.

"Saliba a gagné le droit d'être testé"

L'équipe française voulait garder William Saliba et était prête à acheter le défenseur central tricolore, mais il a exprimé son désir de revenir chez les Gunners et de se battre pour sa place dans l'équipe de Mikel Arteta, et le directeur de l'académie des jeunes Per Mertesacker pense qu'il a gagné sa chance de se battre pour sa place.

EXCLU - Gabriel Jésus : "Je veux tout gagner à Arsenal"

"Ce que William a fait à Marseille est magnifique", a déclaré l'ancien défenseur à HaytersTV. "Donc pour nous de vraiment le tester cet été et de voir ce qui est le mieux pour lui. Il a clairement fait sa place avec son jeune âge, avec le fait qu'il joue dans un grand championnat en Europe et qu'il soit l'un des meilleurs joueurs dit tout. Alors pourquoi ne pas l'utiliser ?"

Un désir commun de poursuivre l'aventure ensemble

William Saliba a rejoint Arsenal en provenance de Saint-Étienne en 2019, mais n'a pas fait d'apparition en équipe première pour le club. Au lieu de cela, il a été renvoyé en prêt à Saint-Étienne, puis à Nice et à Marseille. Il a joué un rôle clé pour l'équipe de Ligue 1 la saison dernière, faisant 51 apparitions toutes compétitions confondues et a été sondé afin d'être recruté définitivement.

Jack Wilshere de retour à Arsenal, mais dans un nouveau rôle

L'article continue ci-dessous

Cependant, William Saliba et Mikel Arteta ont tous deux insisté sur le fait que son avenir était avec le club de Premier League, le joueur de 21 ans ayant déclaré en juin : "J'appartiens à Arsenal, et il me reste encore deux ans là-bas. Je serai là pour la pré-saison avec Arsenal. Je n'ai joué aucun match avec Arsenal et je veux leur montrer de quoi je suis fait et avoir la chance de jouer pour les supporters et pour ce grand club."

Pendant ce temps, Arteta a maintenu que le joueur de 21 ans avait besoin de l'année à Marseille pour se préparer à réclamer une place dans l'équipe des Gunners. Désormais, William Saliba va devoir montrer à Mikel Arteta au quotidien qu'il a progressé et grandi depuis son recrutement à Arsenal en 2019 et qu'il peut maintenant prétendre à une place dans son onze de départ.