EXCLU - Gabriel Jésus : "Je veux tout gagner à Arsenal"

La nouvelle recrue d’Arsenal, Gabriel Jésus, a fait part de son ambition et de son appétit féroce en débarquant chez les Gunners.

Par Sebastian Mittag et Charles Watts

Il y avait d'autres possibilités, et plusieurs clubs étaient sur les rangs pour l'international brésilien cet été, mais son cœur l’a guidé vers le nord de Londres et nulle part ailleurs.

Pour Jésus, c'était une question de confiance, de projet en cours à Arsenal et de conviction que ses ambitions pouvaient être satisfaites à l'Emirates Stadium.

C'est pourquoi il a quitté Manchester City pour Arsenal pour un montant de 50 millions d’euros et alors qu'il se prépare à faire ses débuts chez les Gunners vendredi soir lors d'un match amical de pré-saison contre Nuremberg, le Brésilien s'est entretenu en exclusivité avec GOAL pour expliquer pourquoi il a cédé aux approches de l’équipe londonienne.

Le Brésilien excité par ce nouveau défi

"Dans ma vie, j'ai toujours aimé les projets", a-t-il déclaré. "Quand Edu est venu me parler, j'étais tellement heureux des idées soumises. La façon dont ils veulent avancer, les choses qu'ils veulent faire. Ensuite, j'étais presque sûr que je viendrais à Arsenal. Mais après avoir parlé à Mikel (Arteta), j'étais sûr à 100 %. Parce que j'ai confiance en lui. Parce que j'ai confiance en ce grand club. Et j'ai confiance en moi et en les joueurs aussi".

« Il y a beaucoup de talent ici, a-t-il poursuivi. De très bons joueurs. Et de jeunes joueurs. Comme moi, je suis encore jeune. Donc tout le monde est ensemble dans cette équipe. Comme une famille. C'est ce que je veux. »

Jésus s’est ensuite confié sur sa relation avec Arteta : « J'ai déjà travaillé avec Mikel, donc je connais un peu ses idées. Je connais la façon dont il veut jouer. Je pense qu'elle est assez similaire à celle de Pep Guardiola et je pense que cela correspond bien. Je suis venu pour essayer d'aider les gars et je vais essayer d'apprendre avec eux aussi. Comme une famille ».

L’international auriverde a insisté sur la notion de la famille et l’excellent accueil qu’il a reçu à son arrivée : "Je suis très heureux avec le groupe. C'était bon de voir tout le monde quand j'ai rejoint le club pour le premier jour. C'est une grande famille ici. Nous allons bien jouer, bien nous entraîner et à la fin de la saison, je suis presque sûr que nous allons gagner quelque chose."

Gagner quelque chose n'est pas nouveau pour Jésus. Depuis qu'il est arrivé en Angleterre en provenance du Brésil en janvier 2017, il y a peu de joueurs aussi titrés que lui. Il a soulevé le titre de Premier League à quatre reprises lorsqu'il était chez les Eastlands, tout en remportant trois médailles de vainqueur de la Coupe de la Ligue pendant ainsi qu'une FA Cup.

Jésus a toujours faim de trophées

La victoire ça lui connait, et c'est pourquoi Arteta était si désireux de le faire venir à Arsenal et de l'avoir comme figure centrale de sa nouvelle attaque.

Jesus lui-même est catégorique : il n'aurait pas accepté le transfert s'il n'avait pas pensé qu'il pourrait continuer sa moisson de trophées dans le nord du Londres. "Tout d'abord, [j'ai besoin] de m'adapter, a-t-il avoué. S'adapter au club, s'adapter aux joueurs, à leur façon de jouer et à leur façon d'être. Après cela, tout le reste viendra naturellement. C'est le football. Le football est le même partout. Ensuite, à la fin de la saison, je veux gagner quelque chose. Gagner des trophées. Comme tout le monde ici à Arsenal. C'est la seule façon de me faire un nom dans l'histoire de ce grand club ».

Jesus a enchéri : "C'est un grand club avec un grand projet. Quand Edu m'a expliqué ce qu'ils voulaient pour l'avenir, j'étais très excité à l'idée de rejoindre Arsenal parce que j'aime ce projet. Je veux gagner des trophées. Je veux tout gagner."

L'article continue ci-dessous

Jésus révèle son admiration pour Thierry Henry

“Lorsqu'il grandissait comme un enfant à Sao Paulo, Jésus ne pouvait pas regarder beaucoup de football européen. Mais les rares fois où il le faisait, il y avait un joueur qui le marquait, en la personne de Thierry Henry.

Jesus a grandi en idolâtrant le Français, mais alors qu'il s'apprête à suivre ses traces à Arsenal, le Brésilien veut écrire sa propre success story au club. "Quand on dit Arsenal, on pense forcément à Thierry Henry, a-t-il lâché. Thierry Henry est unique, c'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Mais je ne veux pas être le nouveau Thierry Henry. Je veux me faire un nom dans l'histoire de ce club ».

"Je serai là : 90 minutes par match dans la surface, à essayer de marquer, à essayer d'aider. Pas seulement avec des buts, mais aussi avec des passes décisives. Je couvrirai le ballon. Courir, dans mon style. Je ne m'arrêterai jamais. Aider mon équipe, aider mes coéquipiers. Oui, c'est moi", a promis le Brésilien pour conclure.