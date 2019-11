Saint-Etienne : Claude Puel se méfie de Monaco

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a abordé le choc contre l'AS Monaco, programmé ce dimanche (21h), avec une grande prudence.

Arrivé à Saint-Etienne il y a 3 semaines, Claude Puel est parvenu à redresser la barre pour les Verts avec 4 matches sans défaite toutes compétitions confondues, et deux succès consécutifs en début de mandat.

L'ASSE va se frotter à l'AS ce dimanche soir (21 heures), et qui de mieux que Claude Puel pour avoir un regard avisé sur le club de la Principauté ?

"La première des choses, cette équipe a repris confiance", a-t-il noté dans des propos relayés par L'Equipe. "Là, elle est dans une certaine régularité avec de la qualité, beaucoup d'éléments offensifs, de possibilités et des joueurs qui lui permettent de faire des différences. Quand on a des buteurs, des passeurs et des résultats, tout le groupe se met au diapason. Monaco a le vent en poupe. Il a plus qu'amorcé sa remontée et il doit jouer dans les premières places du classement".

"Il n'y a que des tests. C'est comme le mot "priorité". Ce sont des matches qu'il faut à chaque fois passer. J'avais prévenu avant Amiens (2-2, dimanche dernier). Je ne pense pas m'être trompé sur la qualité de cette équipe, par rapport à ce qu'elle a montré. Monaco atteint son rythme de croisière. C'est un match très costaud qui nous attend", a continué Puel.

Interrogés aussi sur les progrès de son équipe, l'entraîneur des Verts reste pointilleux. "Ce n'est pas une question de progrès mais de petits détails à corriger car ils peuvent coûter des buts. C'est un long processus de voir cette équipe progresser. Mais oui, elle progresse tous les jours. Sera-ce suffisant pour lui apporter de la régularité ? On verra ça. Ce n'est pas une question de secteur de jeu. C'est une équipe qui attaque et qui défend. Tout le monde est important à la perte du ballon. Chacun doit avoir un rôle bien précis".