Mercato - Les confidences de Vasilyev sur le transfert de Mbappé au PSG et l'intérêt du Real Madrid

Dans des propos accordés à Téléfoot, Vadim Vasilyev est revenu sur le transfert retentissant de Kylian Mbappé au PSG, en 2017.

Le 31 août 2017, Kylian Mbappé a été transféré au pour un prêt payant avec obligation d'achat, quelques semaines après l'arrivée marquante de Neymar Jr dans la capitale. Sept mois plus tôt, le prodige de Bondy avait commencé son ascension en se présentant à l'Europe entière à coups d'exploits et de buts déterminants avec l'AS en .

Vadim Vasilyev, ancien vice-président du club de la Principauté, n'a rien oublié de ce transfert. Avec bienveillance pour son ex-protégé, le dirigeant russe est revenu pour Téléfoot sur les conditions de ce transfert particulier.

"Pourquoi il n'a pas signé au Real ? Il m'a dit : "Vadim, au fond de moi je pense que c'est trop tôt. Je suis Parisien. Je ne veux pas quitter mon pays comme ça, je veux devenir un grand joueur ici". Je lui ai dit : "Kylian, tu as raison". Lui, il veut gagner. Et c'est bien-sûr la Ligue des champions qu'il faut gagner. S'il gagne avec Paris, tant mieux", a expliqué Vadim Vasilyev.

"Il reste la même personne, le même Kylian", a-t-il continué. "C'est juste qu'il a pris de l'importance, de la puissance dans le paysage mondial. Mais ça reste le même Kylian, s'il ne joue pas il n'est pas à l'aise, il est même malade (rires). Il est sympa".

Et si José Mourinho estime que Kylian Mbappé ressemble beaucoup au Brésilien Ronaldo pour son profil technique, Vadim Vasilyev voit des similitudes avec l'autre Ronaldo, Cristiano. Notamment pour sa faim inaltérable. "Je connais Cristiano assez bien, et lui veut toujours battre tous les records, aller plus loin. Et Kylian est pareil".