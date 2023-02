Sa durée d’indisponibilité, les propos de Galtier… Tout sur la blessure de Kylian Mbappé

Sorti sur blessure ce mercredi à Montpellier, Kylian Mbappé serait touché au genou.

Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée assez mouvementée du côté de Montpellier ce mercredi. Alors que Kylian Mbappé a manqué un penalty (deux fois car il a dû être retiré), l'international français est ensuite sorti sur blessure à la suite d'un contact avec Léo Leroy. Touché au genou, il est sorti grimaçant avec les soigneurs. Il a ensuite été imité par Sergio Ramos 10 minutes plus tard, avant que Lionel Messi ne voie son but refusé pour un hors-jeu.

Une blessure pas trop grave d'après Galtier

Si le club de la capitale s'est imposé 3-1, la principale préoccupation est de savoir si Mbappé pourra tenir sa place pour le huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Évidemment, l'entraîneur parisien Christophe Galtier a été interrogé au sujet du numéro 7 directement après la rencontre. "Il a pris un coup au genou. Bonne prestation générale avec une équipe très compacte, une vraie envie de jouer les uns pour les autres. Il fallait éviter les contres et les transitions avec le pied de Savanier. Il y a eu un scénario incroyable en première période, mais j'ai apprécié la manière dont on s'est exprimé et surtout le résultat de l'équipe", a-t-il déclaré dans un premier temps, s'attardant plutôt sur le déroulé de la rencontre.

Interrogé dans la foulée par le plateau de Prime Video, le technicien français s'est ensuite montré plus rassurant sur l'état de son joueur et de la gravité de sa blessure. "Kylian a pris un coup derrière le genou sur un duel. Il a une douleur au genou et aussi sur le muscle, on pense que ce n'est pas trop grave". Il y a toutefois de quoi être inquiet pour la réception du Bayern le 14 février, comme l'indique L'Équipe.