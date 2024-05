Rupture des ligaments croisés pour Lucas Hernandez

Blessé lors du match contre Dortmund, Lucas Hernandez souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou.

C’est la tuile pour Lucas Hernandez. Comme on pouvait le redouter, la blessure que le défenseur du PSG a contracté mercredi soir lors du match face au Borussia est grave. Suffisamment grave pour l’éloigner des terrains pendant six à sept mois.

La sentence est tombée pour Hernandez

Le champion du monde 2018 a passé des examens ce jeudi et ceux-ci ont confirmé une rupture des ligaments du genou gauche. C’est le pire qui pouvait lui arriver à ce stade de la saison.

Hernandez s’est blessé sur un tacle mal maitrisé sur l’action qui a amené l’ouverture du score de Niclas Fullkrug. En voulant récupérer le ballon du mauvais pied, il a eu un appui suspect et les ligaments ont lâché.

L'article continue ci-dessous

C’est déjà la troisième fois de sa carrière que Hernandez subit une telle blessure. Il en avait connu une au tout début du dernier Mondial lors du match face à l’Australie, quand il a été remplacé par son frère Théo. Et, auparavant, c’était avec l’Atlético Madrid qu’il s’était retrouvé sur la touche.

Getty Images

Il ne jouera pas l’Euro

L’indisponibilité de Hernandez est une mauvaise nouvelle pour Paris, mais aussi pour l’équipe de France. Didier Deschamps va devoir composer sans lui durant l’Euro qui se présente. Le sélectionneur tricolore aura à se creuser les méninges pour lui trouver un remplaçant. Le natif de Marseille avait aussi l’avantage de jouer à la fois comme latéral et aussi comme défenseur central. Sur ses quatre dernières sorties en Bleu, il a d’ailleurs été aligné trois fois dans l’axe. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, sa défection pourrait profiter à Lucas Digne ou Ferland Mendy en vue d'un retour en sélection.

Contre mauvais fortune, Hernandez a fait bon cœur. Après avoir appris la nouvelle de sa longue absence des terrains, il s’est fendu d’un message sur Instagram. Il a remercié chaleureusement tous ceux qui l’ont soutenu et a promis de revenir « plus fort que jamais ». Notons aussi que Kylian Mbappé a cherché à le réconforter et lui a rappelé qu’il était un « guerrier ».