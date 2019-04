RUMEUR - Le Real et Rabiot proches d'un accord

Selon Canal+, Adrien Rabiot se dirigerait vers le Real Madrid. Les négociations avec le club espagnol seraient à un stade très avancé.

Adrien Rabiot n'a plus que deux mois de contrat du côté du PSG. Ecarté par la direction francilienne en raison d'un désaccord concernant les modalités de sa prolongation, le milieu de terrain n'a plus d'avenir chez les champions de . Son départ est quasi acté, et sa future destination pourrait bien être Madrid.

Mercredi soir, la chaine cryptée de Canal+ a fait savoir que l'international tricolore est en discussions avec le prestigieux club de la capitale espagnole depuis un bon moment déjà. Et que ces pourparlers ne seraient pas très loin d'aboutir. Il n'y aurait plus que quelques détails à régler pour qu'il y ait un accord et que Rabiot rejoigne ses compatriotes Raphaël Varane, Karim Benzema et aussi Zinedine Zidane du côté de Bernabeu.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, vu qu'il est en fin de contrat en juin prochain, Rabiot est libre dès maintenant de signer un pré-contrat avec la formation de son choix. Et le Real n'a rien à payer pour ses services, si ce n'est une grosse prime à la signature.

En route pour le Real après avoir intéressé le Barça

Par le passé, Rabiot (24 ans depuis mercredi) avait déjà eu des touches avec un ténor de la . Mais ce n'était pas le Real, mais le . Le transfert aurait pu se faire, mais selon plusieurs sources concordantes, le joueur et son entourage se seraient montrés très gourmands par rapport aux conditions de son engagement. Le Barça aurait alors lâché l'affaire et s'étaut tourné vers d'autres pistes (De Jong) pour renforcer son entrejeu.

Le dernier match de Rabiot avec le PSG remonte au 11 décembre dernier en Ligue des Champions contre l'Etoile de Rouge de Belgrade. Depuis, il n'a plus disputé la moindre rencontre avec l'équipe de Thomas Tuchel. Il a même été interdit pendant un moment de s'entrainer avec le groupe pro. En mars dernier, il s'est aussi fait remarquer en s'affichant dans une boite de nuit, quelques heures seulement après l'élimination de son équipe en C1. Une démarche qui a débouché sur un nouveau bras de fer entre lui, le club et sa mère et représentante, Véronique Rabiot.