PSG, Rabiot mis à pied et bientôt licencié pour "faute grave"?

D'après L’Equipe et RTL, le milieu de terrain français du PSG a été mis à pied par son club jusqu’au 27 mars.

Les dirigeants du PSG n’auraient pas apprécié le comportement de leur milieu de terrain international français après la récente élimination contre en 8es de finale de la .

Sondé par RMC Sport, le directeur sportif parisien Antero Henrique avait vertement tancé le choix du milieu de terrain de sortir en boîte de nuit, quelques heures après l'indigente sortie de son équipe en huitièmes de finale de la Ligue des champions, contre Manchester United (2-0 àl'aller; 1-3 au retour). Le joueur français s'est d'ailleurs montré sur les réseaux sociaux, lui qui, pour rappel, n'était pas dans le groupe, puisqu'il a été écarté depuis plusieurs semaines par la hiérarchie du PSG.

« Je trouve inacceptable l'attitude et le manque de professionnalisme d'un joueur comme Adrien Rabiot envers le club, ses coéquipiers et ses supporters, a jugé Henrique. Je rappelle que, jusqu'au 30 juin 2019, il fait partie de notre effectif. », avait tonné le dirigeant francilien au micro de RMC.

"Je suis toujours un joueur du club"

Depuis, Rabiot a refait parler de lui dans le mauvais sens, en "likant" la vidéo de joie de Patrice Évra dans les travées du Parc des Princes. Le PSG aurait donc perdu patience avec le joueur et aurait ainsi invoqué ces deux raisons pour le mettre à pied selon les informations de l'Equipe et de RTL ce jeudi, qui précisent que Rabiot serait attendu le 27 mars prochain au siège du PSG pour un entretien pouvant aller jusqu'au licenciement.

Dans une courte interview accordée à Infosport +, Adrien Rabiot avait pourtant fait une sortie remarquée jeudi soir, revenant sur son comportement et sa situation parisienne et plaidant sa cause, se disant prêt à jouer si jamais le staff parisien faisait appel à lui : "Ce n'est pas moi qui a choisi cette situation. Ce n'est pas un choix de ma part. Je suis à disposition, tout va bien, je suis en pleine forme. Si je pouvais jouer, bien sûr... Mais la direction en a décidé autrement."

"Je suis toujours un joueur du club malgré tout ce que l'on peut dire. Je suis sous contrat et je suis toujours avec mes coéquipiers. Bien sûr que c'est très décevant parce que ce n'est pas la première fois que cela se passe comme ça.", a ajouté Rabiot.