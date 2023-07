Ronaldo sans pitié avec Vinicius

La Selecao attendra un an que Carlo Ancelotti soit disponible avant d'en faire le premier entraîneur étranger de son histoire, une nouvelle qui n'a pas été bien accueillie partout. Le dernier à avoir critiqué l'état du football brésilien est le président du Real Vallaolid et le légendaire attaquant Ronaldo Nazario.

La méthode qu'il a employée pour le faire est quelque peu inattendue. Ronaldo a expliqué à quel point il estimait que Vinicius Junior était à l'état brut lorsqu'il est arrivé au Real Madrid.

"Ils ne l'ont pas bien préparé et n'ont pas amélioré ses bases techniques : il ne savait pas contrôler le ballon du pied gauche ! Aujourd'hui, après avoir grandi en Espagne, il est l'attaquant le plus décisif du football mondial".

Vinicius a été l'objet de toutes les moqueries de la presse pour son manque de finition avant d'exploser en 2021. Ronaldo a ensuite expliqué pourquoi, selon lui, il lui a fallu tant de temps pour se montrer sous son meilleur jour, au-delà du développement naturel d'un jeune joueur.

"Vini est arrivé en Europe sans raffinement, sans formation. Pendant de nombreuses années, les talents qui partaient, partaient comme des diamants non polis. Le cas de Vini est clair. Il a été vendu à Madrid à l'âge de 18 ans et a commencé à Castilla. On a vu qu'il n'était pas encore rôdé, au point que tout le monde disait qu'il allait être prêté jusqu'à son retour au Brésil", a poursuivi Ronaldo dans le podcast Mano a Mano, relayé par Relevo.