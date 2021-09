Manchester United : Ronaldo de retour, mauvaise nouvelle pour Van de Beek ?

L'agent de Donny Van de Beek, Guido Albers, estime que le retour de Cristiano Ronaldo à United complique encore plus les plans de son client.

L'agent de Donny van de Beek, en manque de temps de jeu à Manchester United, admet qu'il craint que l'arrivée de Cristiano Ronaldo ne fasse descendre son client encore plus bas dans la hiérarchie à Old Trafford. Cet été, CR7 a fait sensation dans le monde entier en revenant chez les pensionnaires d'Old Trafford.

Mais il semble que tout le monde ne soit pas ravi de voir le joueur de 36 ans revenir au club, puisque Donny Van de Beek pourrait voir son temps de jeu encore réduit malgré les assurances qu'il a reçues de pouvoir jouer en 2021-22. C'est en tout cas ce que craint son représentant Guido Albers, qui s'est exprimé à Ziggo Sport.

"Donny n'est pas un joueur de Carabao Cup"

"Cristiano est arrivé, ce que nous savions être une mauvaise nouvelle pour nous. Pogba joue à gauche, et avec l'arrivée de Cristiano, cela signifie un autre joueur supplémentaire au milieu de terrain, avec Pogba qui s'éloigne de la gauche. Nous avons eu des conversations avec Solskjaer et le conseil d'administration. Nous avons pris l'initiative de trouver un club et nos recherches ont abouti à Everton. Nous avons entamé des discussions avec Marcel Brands et Farhad Moshiri", a-t-il expliqué.

"Le lundi soir [avant le jour de la deadline], nous avons reçu un appel de Solskjaer et du club qui nous ont dit qu'un transfert était hors de question et qu'il devait se présenter lui-même à l'entraînement le lendemain matin", a ensuite raconté Guido Albers, qui pense que son client aura tout de même l'occasion de briller.

"La perspective maintenant est que nous avons déclaré que Donny n'est pas un joueur de Carabao Cup, ou de FA Cup, ou fait pour jouer uniquement dans les matchs européens. Donny est allé en Angleterre pour jouer en Premier League. La façon dont la conversation s'est déroulée cette fois-ci [avec Solskjaer] par rapport à l'été dernier... les choses sont beaucoup plus claires maintenant. Je suis convaincu que Donny aura sa chance maintenant. Donny a travaillé très dur pendant l'été. Il n'a eu que sept jours de repos. Le reste de l'été, il s'est entraîné pour être au top de sa forme. Il est totalement prêt", a assuré son représentant. Désormais, à lui de faire ses preuves.