Pour Pogba, les "Bleus manquent d’envie"

Paul Pogba a identifié le problème dont souffre l’équipe de France depuis plusieurs matches.

L’équipe de France a poursuivi samedi sur son chemin de croix en se faisant accrocher par l’Ukraine en éliminatoires du Mondial. Avec cet accroc, les Tricolores en sont à cinq matches consécutifs sans la moindre victoire. Il s’agit de leur plus longue disette depuis septembre-mars 2013.

Après la rencontre, Didier Deschamps a refusé de trop s’alarmer. En revanche, les joueurs, eux, n’ont pas manqué de taper du poing sur la table. Ça a été le cas principalement de Hugo Lloris, qui a appelé à oublier définitivement le Mondial de 2018 et l’euphorie qui s’en est suivie. Un message de remobilisation générale et qui a trouvé écho chez Paul Pogba, l’autre cadre de cette équipe.

« C’est nous qui devons faire plus »

Au micro de RTL, « La Pioche », dont la sortie à Kiev n’a pas été convaincante, a insisté sur le besoin de retrouver « de l’envie », car c’est ce qui fait défaut en premier lieu à ses yeux. « Il faut être plus agressif et mouiller le maillot », a-t-il enchéri.

La première période livrée en terre ukrainienne a été parmi les plus insipides qu’ait connues l’équipe de France sous l’ère Deschamps. Pogba en convient volontiers, en reconnaissant que lui et ses coéquipiers doivent « faire beaucoup mieux ». Il a aussi cherché à dédouaner son sélectionneur en indiquant que « c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui devons faire plus, qui devons transformer nos occasions ».

Pogba ne s’inquiète pas pour Mbappé

Le Mancunien a aussi répondu à ceux qui estiment que les Bleus ne sont plus portés par cette rage de vaincre qui les a tant aidés par le passé. « La flamme a juste baissé, elle n'est pas encore éteinte », a-t-il assuré.

Enfin, Pogba a réagi aux critiques dont son coéquipier Kylian Mbappé est la cible en ce moment. Pour lui, il n’y a rien d’anormal à partir du moment où le joueur a élevé la barre haut à travers ses performances et que les attentes générales sont importantes : « Les critiques sur Mbappé ? c’est normal. Quand t’es grand, tu te fais toujours critiquer. Ça peut être bon signe. Il prend ça comme un challenge. Il a du caractère. Il va toujours répondre sur le terrain. Il a fait tellement de choses à son âge… il faut le soutenir ! »