Ronaldo, Conte, Ribéry... Dix questions pour la nouvelle saison de Serie A

Le championnat italien reprend ses droits ce samedi avec Parme-Juventus (18h). Goal fait le point sur les multiples enjeux de cette Serie A 2019-2020.

La est-elle absolument intouchable ?

Avec huit titres de rang en , la Vieille Dame n’a plus rien à prouver sur le plan national. En attendant d’enfin concrétiser ses ambitions européennes, en , la Juve version Sarri va devoir assurer sur les pelouses italiennes. Le recrutement a en tout cas été colossal et à la hauteur des espérances : De Ligt, Rabiot, Ramsey ou encore Demiral ont renforcé les Bianconeri. L’effectif est pléthorique et cette profondeur de banc va permettre aux Turinois d’être plus que compétitifs sur l’ensemble de la saison.

Cristiano Ronaldo va-t-il réussir à terminer meilleur buteur ?

Dépassé par trois joueurs (Quagliarella, Zapata et Piatek) la saison dernière, le quintuple Ballon d’Or ne s’attendait sans doute pas à être autant bousculé sur le plan des statistiques. Cependant, l’ancien attaquant du avait une circonstance atténuante : son nombre de matches était inférieur à celui de ses concurrents. De nouveau à 100% de ses moyens, CR7 aura à coeur de finir en tête.

L’Inter de Conte est-elle vraiment dangereuse ?

Un an après son départ brutal de , Antonio Conte a retrouvé un banc et pas n’importe lequel, celui de l’ , qui compte enfin remporter le championnat pour mettre fin à une disette depuis neuf ans. Les résultats et le jeu proposé en matches de préparation ont été intéressants mais c’est surtout le mercato qui a de quoi faire saliver. Les renforts de Godin, Lukaku, Sensi, Barella et Lazaro démontrent la capacité des dirigeants de l’Inter de satisfaire les demandes de son entraîneur. Un gros point fort à l’aube de cette saison.

Comment Lozano peut-il permettre à de grandir ?

Après plusieurs semaines de négociations, l’international mexicain a fini par rejoindre la formation napolitaine. Une recrue de poids pour Carlo Ancelotti qui désirait renouveler son attaque et notamment les ailiers comme Callejon et Insigne. L’entraîneur italien a été entendu, et sa direction a enfin compris qu’il fallait des renforts significatifs (Manolas, Elmas et donc ‘Chucky’) pour dépasser la Juventus sur le plan national. Lozano arrive avec de beaux espoirs et les défenseurs de peuvent déjà le craindre (40 buts et 23 passes décisives en 78 matches).

Les clubs romains peuvent-ils jouer les trouble-fêtes ?

Tous les deux absents de la prochaine Ligue des champions, l’AS Rome et la ont déçu la saison dernière. Du côté des Giallorossi, il a fallu digéré l’échec de l’ère Di Francesco/Monchi en misant sur le technicien portugais Paulo Fonseca sur le banc. Jordan Veretout (ex Saint-Étienne) a notamment été recruté pour faire oublier les pauvres prestations du champion du monde Steven Nzonzi. Pour la Lazio, les présences de Milinkovic-Savic et Immobile sont un bon signe. Simone Inzaghi va cependant devoir faire franchir un cap à cette équipe.

Franck Ribéry sera-t-il un pari gagnant pour la ?

À 36 ans, l’ailier français va découvrir un nouveau championnat. Accueilli comme une rockstar par les supporters de la Viola, le désormais ancien joueur du n’a pas caché son plaisir d’être aussi bien perçu en . La Fiorentina a d’ailleurs été rachetée par Rocco Commisso, milliardaire italo-américain. Le recrutement, en plus de Ribéry, a été intelligent avec les venues de Boateng, Pulgar et Lirola. S’il est épargné par les pépins physiques, ‘Ch'ti Franck’ a toutes les raisons de réussir.

Franck Ribéry a dévoilé les raisons l'ayant poussé à rejoindre la Serie A et a blagué sur ses retrouvailles avec Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/Km16NQsHMI — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) August 23, 2019

L’ sera-t-il enfin au rendez-vous ?

Privé d’Europa League après un accord passé avec le Fair-Play Financier, l’AC Milan repart dans l’incertitude même s’il y a eu des changements intéressants lors de cette intersaison. Marco Giampaolo est arrivé en provenance de la et son projet pourrait permettre à plusieurs jeunes d’éclore comme Paqueta, Piatek mais aussi les recrues Ismaël Bennacer, Theo Hernandez Rafael Leao. Pour rappel, la dernière participation des Rossoneri à la C1 remonte à 2013-2014. Une éternité à l’échelle de ce club mythique.

L’ est-elle capable de surprendre de nouveau ?

Après son épique saison 2018-2019 et sa troisième place décrochée en Serie A, le club de Bergame espère faire aussi tout en devant réussir ses grands débuts en Ligue des champions. Une équation pas simple à résoudre pour Gian Piero Gasperini. Cependant l’entraîneur de 61 ans a gardé tous ses cadres (Zapata, Gomez, Ilicic, De Roon) et pu compter sur quelques arrivées de poids dont Luis Muriel, qui est une valeur sûre en Italie. À suivre aussi l’international ukrainien Ruslan Malinovskyi.

Mario Balotelli va-t-il effectuer un bon retour avec Brescia ?

Sans club après son départ de l’OM, l’attaquant de 29 ans a fini par trouver un nouveau challenge du côté de Brescia, signant au passage son retour en Italie. Le promu en Serie A espère que le sulfureux avant-centre saura peser sur les défenses adverses et surtout contribuer au maintien du club en fin de saison. L’ancien club de Roberto Baggio pourra aussi compter sur Sandro Tonali, jeune talent du club et déjà appelé en Nazionale par Roberto Mancini.

Radja Naingollan peut-il se relancer à ?

Seulement une année après son arrivée à l’Inter Milan, le milieu de terrain belge a fait le choix de revenir à Cagliari, en Sardaigne, pour retrouver de la confiance. Ce choix étonnant sur le papier s’explique surtout par la maladie de sa femme, qui voulait rester en Italie mais surtout subir moins de pression. Le club sarde a aussi fait signer deux internationaux (Nahitan Nandez et Marko Rog) pour montrer que le Ninja pouvait être bien entourer cette saison. De quoi constituer l’équipe surprise de la saison ?