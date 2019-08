Juventus - Cristiano Ronaldo : "Lionel Messi me rend meilleur"

La star portugaise a affirmé que la longue rivalité qu'il se livrait avec Lionel Messi avait bénéficié aux deux joueurs, les forçant à être meilleurs.

Cristiano Ronaldo s'est confié sur sa longue rivalité avec Lionel Messi, estimant que cette dernière leur avait été profitable à tous les deux. Les deux joueurs ont été les meilleurs joueurs de la planète depuis plus d'une décennie, remportant à eux deux 10 Ballons d'or consécutifs entre 2008 et 2017, jusqu'au sacre de Luka Modric l'an passé.

Les deux joueurs se sont également affrontés pendant neuf saisons en , avec au final six titres de champion pour le Barça de Messi contre deux pour le Real de Ronaldo (et un pour l'Atlético en 2014). Dans le même temps, les Merengue ont soulevé quatre fois la ; deux pour les Blaugrana qui l'avaient déjà remportée en 2009 face au de... Ronaldo.

Autant de trophées qui ont créé une importante rivalité entre les deux joueurs, mais selon CR7 il existe une vraie admiration entre les deux stars, conscientes d'avoir chacune contribué à pousser l'autre encore plus loin.

"J'admire vraiment la carrière qu'il a faite jusqu'à présent et, de son côté, il [Messi] a déjà dit qu'il avait eu du mal quand j'ai quitté l' parce que c'est une rivalité qu'il apprécie, a affirmé Ronaldo pour la chaîne portugaise TVI. C'est une bonne rivalité qui existe en football, mais ce n'est pas une exception. Michael Jordan avait des rivaux en basket, Ayrton Senna et Alain Prost étaient de grands concurrents en Formule 1, le seul point communs antre toutes ces rivalités est qu'elles sont saines. Messi me rend meilleur et vice-versa."

"J'ai une très bonne relation professionnelle avec Messi, a-t-il poursuivi, parce que nous avons partagé les mêmes moments depuis 15 ans. Je n'ai jamais dîné avec lui, mais pourquoi pas à l'avenir ? Je n'aurais aucun problème à le faire."