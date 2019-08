OFFICIEL - Hirving Lozano signe à Naples

L'ailier du PSV arrive en Serie A après deux saisons pleines de succès aux Pays-Bas.

a dû se montrer patient durant ce mercato estival, mais la patience des Partenopei est désormais récompensée. En effet, après avoir échoué pour faire venir Nicolas Pépé, ou encore James Rodriguez, l'une des priorités de Carlo Ancelotti, le club italien a enregistré le renfort d'un élément offensif important. Les négociations avec Hirving Lozano, cible de longue date, ont enfin porté leurs fruits pour le Napoli.

Naples a officialisé ce vendredi le recrutement de l’ailier international mexicain, Hirving Lozano, du dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 42 millions d’euros. Le départ de Lozano chez le deuxième de l' en 2018-1919 était prévu depuis longtemps, grâce à ses excellentes performances au club et au pays ces deux dernières années. Il quitte Eindhoven après avoir marqué 40 buts et délivré 23 passes en 79 apparitions.

Aurélio De Laurentiis, le président de Naples, a été le premier à faire fuiter l'information ce vendredi matin en publiant une photo de l'international mexicain paraphant son contrat pour le dauphin de la en l'an dernier avec écrit : "Bienvenue Hirving". La durée du contrat n'a pas encore été dévoilée, mais il semblerait qu'Hirving Lozano se soit engagé avec le club napolitain pour les cinq prochaines saisons.

Hirving Lozano a rendu hommage aux supporters du PSV Eindhoven, via le site officiel du club, une fois son départ officialisé : "Je pars comme un homme heureux. Je voudrais remercier tous les fans pour leur soutien incroyable au fil des années. C'était incroyable de devenir un champion ici, c'est fantastique. Je rêvais aussi de jouer en et de pouvoir le faire avec le PSV. Les gens du club ont vraiment fait en sorte que ma famille et moi-même nous sentions chez nous. Je voudrais donc remercier tout le monde".

Auteur d'une 2018 de grande envergure, Hirving Lozano était sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens dès l'été dernier. Finalement, l'international mexicain est resté une saison de plus au PSV Eindhoven afin de confirmer une saison supplémentaire et continuer de grandir. Un an plus tard, Hirving Lozano fait le grand saut et sera en concurrence avec Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Arkadiusz Milik et José Callejon en attaque.