"Ronaldo a comme ambition de battre le record de Pelé"

Gary Neville estime que son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo s'est fixé comme but de dépasser le record de buts de l'illustre Pelé.

La star de la , Cristiano Ronaldo, "a un plan" pour dépasser le record de buts de Pelé et devenir "le plus grand de tous les temps", selon Gary Neville.

Ronaldo a connu une carrière extrêmement florissante au plus haut niveau pendant 18 ans, période au cours de laquelle il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. L'attaquant portugais de 35 ans a remporté trois titres de , deux couronnes de la , un Scudetto et cinq Coupes d'Europe lors de ses séjours à , au et à la Juve, tout en remportant cinq Ballon d'Or.

Il a quitté Madrid en 2018 en tant que meilleur buteur de tous les temps du club, et a également trouvé le chemin des filets plus que tout autre joueur de l'histoire du , le Championnat d'Europe 2016 complétant son impressionnante armoire à trophées.

Neville dit qu'il était impressionné par le travail acharné des Portugais pour devenir le meilleur alors qu'il était encore à Old Trafford, et pense que son ancien coéquipier se concentre désormais sur la tâche qui consiste à égaler Pelé, en tant que meilleur buteur de tous les temps. Le triple vainqueur brésilien du Mondial compte plus de 1000 buts à son nom, mais Neville pense que Ronaldo ne reculera devant rien pour effacer des tablettes la marque du Roi auriverde.

"Sa volonté est de devenir le meilleur joueur qui ait existé dans ce monde", a déclaré Neville à Sky Sports. "Il était l'un des rares joueurs avec qui j'ai joué à annoncer publiquement que les trophées individuels étaient importants pour lui. Il voulait juste être le meilleur et ce qu'il a fait au fil des ans a été absolument exceptionnel. Ses réalisations ont été incroyables et il a travaillé dur pour cela. C'est une obsession de marquer des buts et de s'appliquer chaque jour, être le plus en forme possible. Je pense qu'il a augmenté son professionnalisme chaque année et a progressé. Je crois qu'il a un plan pour continuer et récupérer le record de Pelé. Il veut être le plus grand de tous les temps et c'est son seul but."