La Lazio dérangée par l'entraînement de Cristiano Ronaldo

Un dirigeant de la Lazio a regretté de voir plusieurs joueurs des équipes rivales s'entraîner pendant leur confinement à l'étranger.

La l'a mauvaise. Alors que Cristiano Ronaldo continue à s'entraîner dans son île natale de Madère, les joueurs des Biancocelesti sont toujours confinés.

Arturo Diaconale, porte-parole du club romain, a exprimé son mécontentement vis à vis de ce phénomène :

"J'ai l'impression qu'il y a eu un peu de favoritisme. Je me réfère aux joueurs à l'étranger, qui auront la possibilité de revenir et de reprendre l'entraînement comme les joueurs de la Lazio. Mais à la différence que les Biancocelesti sont restés à la maison. Du , j'ai plutôt vu de magnifiques images de Ronaldo s'entraînant dans un beau terrain de football. Ils se sont entraînés tranquillement à l'étranger, nous ne pouvions pas. [...] Disons que les autres ont été un peu plus avantagés.", a regretté a lancé Diaconale auprès de Radiosei.

Reste à attendre la réponse de la ou de Cristiano Ronaldo lui-même...