Roberto Martínez : "Hazard apportera beaucoup de succès au Real Madrid"

La recrue phare du Real Madrid, l'été dernier, a déçu mais doit permettre au club d'aller de l'avant dans les années à venir.

Eden Hazard "apportera beaucoup de succès" au , selon Roberto Martinez, qui affirme que l'ailier belge a déjà montré qu'il était un "joueur vedette". Après des mois de spéculations sur son avenir, Eden Hazard a été impliqué dans un énorme transfert au Real Madrid en provenance de à l'été 2019. Le joueur de 29 ans s'est taillé la réputation d'être l'un des meilleurs attaquants du football européen lors de son séjour de sept ans en et devait atteindre les mêmes hauteurs à Santiago Bernabeu.

Cependant, sa première saison en a été éclipsée par des problèmes de blessures persistants, qui l'ont limité à seulement 20 apparitions toutes compétitions confondues. Eden Hazard n'a marqué qu'une seule fois pour l'équipe de Zinedine Zidane lors de sa première campagne en , et des questions ont été posées sur sa capacité à être décisif, faire des passes décisives, dans une équipe pleine de talents de classe mondiale.

L'international belge a été laissé sur le banc alors que le Real Madrid a remporté une victoire 2-1 sur Grenade lundi, avec Zinedine Zidane admettant après le match que l'ailier ayant coûté 100 millions d'euros lutte toujours pour retrouver sa meilleure forme physique. Malgré le fait qu'Eden Hazard n'a pas encore justifié ses frais de transfert, Roberto Martinez est convaincu qu'il est prêt à jouer un rôle clé dans la lutte du club pour remporter des trophées à mesure que sa carrière à Madrid progresse.

Plus d'équipes

"Courtois est le meilleur gardien du monde"

L'article continue ci-dessous

Le sélectionneur belge pense que l'ancienne star de Chelsea va inverser la tendance, comme il l'a dit dans un entretien à Marca: "Je fais une évaluation très positive car il faut mesurer un joueur dans les bons et les mauvais moments. Cette année a été le moment le plus difficile de la carrière d'Eden car il n'a jamais raté autant de matchs que cette année. Hazard a montré au Real Madrid qu'il était un joueur vedette pour créer un projet autour de l'avenir et qu'il allait apporter beaucoup de succès au club et aux supporters".

"Le fait que la ait été retardée a été un grand avantage pour Eden Hazard pour pouvoir rejouer avant la fin de la saison. Il est maintenant pleinement préparé, tant physiquement que mentalement, pour faire avancer ce projet", a ajouté l'Espagnol. Roberto Martinez a également rendu hommage à son gardien de but avec les Diables Rouges, Thibaut Courtois, qui a connu une superbe campagne 2019-2020 avec les Merengue.

"Au niveau d'une équipe, il joue à un niveau très constant, il fait gagner des points et se manifeste lorsque l'équipe a besoin de lui. Pour moi, il est le meilleur gardien de but du monde, sa taille et sa capacité technique lui permettent de réaliser des arrêts que les autres gardiens ne peuvent pas réaliser", a conclu le sélectionneur de la . Le Real Madrid a encore besoin de deux points, en deux journées, pour être sacré champion d'Espagne.