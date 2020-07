Chelsea prêt à céder Kepa pour obtenir Oblak ?

Les Blues souhaiteraient s'attacher les services du portier de l'Atletico Madrid. Kepa serait mis dans la balance avec une indemnité de transfert.

a clairement manifesté ses intentions concernant le marché des transferts estival en 2020. Alors que la saison 2019-2020 n'est pas encore terminée, le club londonien, toujours en quête d'une qualification pour la prochaine via la , a d'ores et déjà enregistré les signatures de Timo Werner, il y a quelques semaines, ainsi que d'Hakim Ziyech, cet hiver. Les deux joueurs ayant déjà commencé à s'entraîner avec leurs nouveaux coéquipiers.

Mais Chelsea ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, le club londonien est, selon les informations de Goal, le favori pour signer Kai Havertz, la pépite du , cet été, mais surtout les Blues qui ont basé leur recrutement afin de se renforcer offensivement, vont désormais devoir s'attaquer au secteur défensif. La défense de Chelsea s'est montré en difficulté ces derniers jours et notamment contre Sheffield le week-end dernier en Premier League.

Kepa plus 30 millions d'euros ?

Avant de penser éventuellement à renouveler sa défense centrale, ou à s'attacher les services d'un latéral gauche (Ben Chilwell est le joueur pressenti), Chelsea pourrait décider d'investir dans un nouveau gardien de but. Arrivé à l'été 2018 pour remplacer Thibaut Courtois contre la somme de 80 millions d'euros, Kepa Arrizabalaga n'a pas pleinement convaincu depuis son arrivée en . Et encore moins depuis l'intronisation de Frank Lampard.

L'ancien numéro 8 des Blues, déçu par les performances de son portier, l'a même placé sur le banc pendant quelques rencontres durant la saison. Pour le remplacer, plusieurs noms ont déjà été évoqué dont celui d'André Onana, qui a récemment déclaré vouloir changer d'air cet été. Mais selon le Daily Mirror, Chelsea préfererait se pencher sur le cas Jan Oblak. Le portier slovène de l'Atletico Madrid n'a plus rien à prouver tant il s'est montré précieux et décisif avec son club lors des dernières saisons.

Le journal anglais avance que Chelsea préparerait une offensive pour convaincre l'Atletico Madrid de céder son gardien de but et serait même prêt à inclure Kepa dans la balance. En effet, le club londonien serait prêt à proposer le gardien espagnol plus 30 millions d'euros pour Jan Oblak. Le problème étant que le contrat du gardien slovène court jusqu'en juin 2023 et que sa clause libératoire est fixée à 150 millions d'euros. Si Jan Oblak pourrait être convaincu par le projet londonien, il ne sera pas chose aisée de convaincre l'Atletico Madrid de céder son portier, l'un des trois meilleurs à son poste dans le monde entier, sans faire un très beau chèque.