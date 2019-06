Roberto Carlos : "Messi n'a pas eu la même chance en Argentine et au Barça"

EXCLU - La légende brésilienne a fait part de son estime envers la star du Barça, en lui souhaitant de réussir enfin avec son pays.

Roberto Carlos a fait part de sa sympathie envers Lionel Messi en raison des efforts qu'il fait pour reproduire les succès qu’il a connus avec Barcelone sur la scène internationale avec l’ . Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, la Pulga a remporté notamment 10 titres de et quatre avec l'équipe catalane. Il a également remporté cinq Ballons d'Or.

Il n'a pas encore réussi, en revanche, à atteindre le même niveau avec l'équipe nationale argentine. Au contraire, il a même essuyé plusieurs défaites cuisantes en finales : deux en Copa America et une en Coupe du Monde (2014). Un bilan peu enviable mais qu'il peut rehausser cet été ; l’Argentine faisant partie des favoris pour la conquête de la Copa America 2019.

À lire aussi - Messi révèle que son fils célèbre les buts du Real Madrid

Carlos n'a donc pas tari d'éloges à l'égard de Messi et sur ce qu'il a accompli dans le football, insistant sur son manque de chance sur la scène internationale. Il a déclaré dans un entretien exclusif à Goal: "Messi est un excellent joueur. Il n'a pas eu la même chance en club et en sélection et ça me désole. C'est un joueur pour lequel nous avons, anciens joueurs et stars actuelles, beaucoup d’admiration et d’affection."

L'article continue ci-dessous

"Neymar absent ? On va plus parler de foot maintenant"

Messi sera présent au tournoi continental. Ça ne sera pas le cas, par contre, de Neymar, le compatriote de Carlos. La star du Paris Saint-Germain s’étant blessée à la cheville lors d’une victoire 2-0 en match amical contre le . L'ancien barcelonais a également fait l'objet récemment d'une plainte pour viol, et son avocat oeuvre actuellement pour prouver son innocence.

Carlos regrette évidemment l'absence de "Ney", mais il estime aussi que cela pourrait être un mal pour un bien. "Nous avons perdu Neymar suite à une blessure. Au moins l'ambiance de l'équipe nationale brésilienne s'est un peu calmée. On ne parlait pas beaucoup du football, on parlait davantage des problèmes hors-terrain", a souligné l'ex-Merengue.

Enfin, le deuxième du Ballon d'Or 2002 a émis un souhait; celui de voir la Seleçao renouer avec les titres, vu que son dernier sacre remonte à 2007 : "J'espère que le gagnera à nouveau [la Copa America], il est difficile de jouer une Copa America dans mon pays car la presse et les supporteurs exigent beaucoup et nous devons être très forts psychologiquement pour résister à la pression. Mais, le Brésil doit jouer pour gagner."