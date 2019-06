Argentine - Lionel Messi révèle que son fils célèbre les buts ... du Real Madrid

Dans un entretien accordé à TyC Sports, l'attaquant du FC Barcelone a indiqué que son fils Mateo célébrait parfois les buts des Merengue à la maison.

À quelques jours du début de la Copa America 2019 au , Lionel Messi s'est confié à TyC Sports sur ce défi colossal qui l'attend mais aussi sur sa vie familiale. Très souvent décrit comme réservé face aux micros, le quintuple Ballon d'Or a donné des éléments plutôt amusants sur son quotidien à la maison.

Ainsi, son fils cadet Mateo a eu des attitudes surprenantes devant la télévision en regardant des matches du , l'éternel rival du Barça. "Il y a parfois la TV allumée dans le salon et mon fils Mateo crie quand le Real marque. Tiago (son autre fils) s’énerve mais Mateo célèbre seulement pour le taquiner."

Les confidences ne s'arrêtent pas là puisque Lionel Messi révèle que son fils l'a chambré sans s'en rendre compte sur la demi-finale retour de la perdue face à à Anfield (0-4).

Quand Mateo annonce son soutien pour Liverpool

"L’autre jour, nous jouions à la maison et Mateo m’a envoyé une pique en pleine face. On tapait dans le ballon et il m’a dit ‘je suis pour Liverpool, je suis pour Liverpool’, qui venait de nous battre. C’est pour ça que je dis qu’il ne s’en rend pas encore bien compte."