Robert Lewandowski Ballon d'Or ? Nagelsmann y croit à mort

Le coach du Bayern insiste sur le fait que le Ballon d'Or devrait revenir à Lewandowski cette année.

Julian Nagelsmann a lancé un avertissement aux défenses de toute l'Europe en affirmant que Robert Lewandowski a encore du temps devant lui au plus haut niveau, et en insistant sur le fait que le Ballon d'Or devrait lui revenir cette année.

Bien que l'attaquant du Bayern Munich ait eu 33 ans au mois d'août, rien n'indique que l'âge rattrape l'international polonais.

La saison dernière, il a inscrit 41 buts en Bundesliga, soit un toutes les 60,07 minutes.

Il s'agit du ratio de buts le plus rapide sur l'ensemble d'une campagne, en termes de minutes par but, pour tout joueur ayant inscrit 10 buts ou plus dans une saison de Bundesliga depuis la création du championnat en 1963.

Après avoir manqué le Ballon d'Or l'année dernière, lorsque le prix a été annulé en raison de l'impact de la pandémie sur le football mondial, il ne fait aucun doute que Lewandowski est un candidat sérieux cette fois-ci.

Le Bayern n'a pas été à la hauteur de son triplé de 2019-20, mais il a remporté un neuvième titre consécutif en Bundesliga et Lewandowski a été son fer de lance.

"Il mérite le Ballon d'Or - et à mon avis, il doit remporter le prix, parce qu'il a joué de manière plus constante que quiconque au cours des trois dernières années", a déclaré Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern.

L'article continue ci-dessous

S'adressant au journal munichois Abendzeitung, Nagelsmann a prédit que Lewandowski continuerait à s'épanouir au plus haut niveau jusqu'à la fin de la trentaine.

"Si le corps de Robert Lewandowski reste comme ça, il est loin d'être fini", a déclaré Nagelsmann.

"Il est extrêmement dynamique, il n'a pas de blessures, il peut s'entraîner beaucoup : Je lui fais définitivement confiance pour jouer au haut, très haut niveau pendant quelques années encore - aussi parce qu'il aligne tout dans sa vie en conséquence, pour être dans la meilleure condition physique."