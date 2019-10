Ligue 1, 9e j. : les stats à retenir après Rennes-Reims (0-1)

Voici les statistiques Opta à retenir après le succès de Reims à Rennes (2-2), pour la 9ème journée de Ligue 1 2019-2020.

Le a confirmé ce dimanche sa belle série face aux gros clients en allant gagner sur le terrain de Rennes. Les Champenois continuent leur ascension, tandis que les Bretons ne cessent de rétrograder. Ils n'ont plus remporté le moindre match depuis le 25 aout dernier.

Fort contre les forts et faible avec les faibles, Reims a donc maté son adversaire du jour. La différence ne s'est faite sur un but et fut l'oeuvre de Boulaye Dia à la 49e minute du match. Malgré 18 tirs tentés, les Rouge et Noir n'ont jamais su rétorquer à cette réalisation.

Engagé sur plusieurs fronts à la fois, Rennes semble accuser le coup physiquement. L'équipe de Stéphan n'est pas aidée par les évènements, puisqu'après les blessures de début de saison, elle se retrouve pénalisée par des décisions arbitrales défavorables. Cela étant, il n'y a pas encore urgence. Mbaye Niang et consorts ne sont qu'à quatre points du p

Les statistiques à retenir après Rennes-Reims (0-1) :

Rennes n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers matches contre Reims en (1 nul, 5 défaites), c’était le 2 avril 2016 (3-1).

Rennes n’a remporté aucun de ses 6 derniers matches de (3 nuls, 3 défaites), après s’être imposé lors de chacun des 5 précédents.

Rennes n’a remporté que 2 de ses 9 derniers matches à domicile en Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites) : le 24 mai 2019 contre (3-1) et le 18 août 2019 contre Paris (2-1).

Reims a remporté 4 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (2 défaites), soit autant que lors des 25 précédents (10 nuls, 11 défaites).

Rennes est resté muet lors de 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1, autant que lors de ses 21 précédents.

8 des 9 dernières victoires de Reims en déplacement en Ligue 1 ont été acquises sans prendre de but.

Reims n'a encaissé que 4 buts lors de ses 9 premiers matches de Ligue 1 2019/20, plus faible total de son histoire à ce stade de la compétition.

Rennes a touché les montants 2 fois contre Reims aujourd’hui. La formation bretonne n’avait touché les montants qu’une seule fois lors de ses 14 précédentes rencontres dans l’élite.

Boulaye Dia a marqué 2 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 avec Reims, soit autant que lors de ses 14 précédents. Ses 3 derniers buts dans l’élite ont été inscrits en déplacement après avoir inscrit ses 3 premiers à domicile.

Rennes est l’équipe contre laquelle l’attaquant de Reims Rémi Oudin s’est montré le plus souvent décisif en Ligue 1 (4 fois - 3 buts, 1 passe décisive).

Avec Opta .