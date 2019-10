PSG-Angers (4-0) : la belle réponse de Sarabia

Pablo Sarabia a grandement contribué à la large victoire du PSG ce samedi contre Angers (4-0) en signant un but et deux passes décisives.

C'est ce qu'on appelle avoir du répondant. Critiqué avant pour son rendement jugé insuffisant, Pablo Sarabia (27 ans) a appuyé sur l'accélérateur cette semaine. Déjà décisif mardi contre Galatasaray (1-0), en offrant l'unique but à Mauro Icardi, l'ailier espagnol a remis ça ce samedi. Il a signé sa meilleure prestation sous le maillot parisien avec un but et deux passes décisives face à Angers (4-0), deuxième au coup d'envoi.

Positionné comme à son habitude sur l'aile droite, Pablo Sarabia n'a pas touché extrêmement de ballons (63). Mais il n'a pas non plus raté grand chose. C'est d'ailleurs dès son premier tir du match qu'il a trouvé la faille, à la suite d'une percussion dans la surface, sur un service d'Ander Herrera (1-0, 13e). Son premier but en , pour sa huitième apparition dans le Championnat de .

Un match référence

Son entourage, joint par Goal, confiait en début de semaine qu'il ne fallait pas s'affoler. Que Sarabia finirait par retrouver son efficacité offensive. Il leur a totalement donné raison en trouvant plusieurs décalages précieux comme sur sa passe pour Icardi, encore, sur le second but de son équipe (2-0, 37e).

Il aurait même pu signer un doublé sans un sauvetage sur sa ligne de Romain Thomas. Mais dans la continuité de l'action, Sarabia a encore tenté sa chance, permettant finalement à Idrissa Gueye, opportuniste sur ce coup-là, d'ouvrir également son compteur avec le PSG (3-0, 59e). L'aboutissement d'un match référence pour l'ancien Sévillan, remplacé par Angel Di Maria à la 82e, et qui a enfin mis tout le monde d'accord. Au moins le temps d'une rencontre.

Pablo Sarabia va maintenant rejoindre la sélection espagnole puisqu'il a de nouveau été convoqué par Robert Moreno en vue des deux prochains matches de la Roja face à la Norvège, le samedi 12 octobre, et la , le mardi 15 octobre.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.