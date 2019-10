Rennes-Reims (0-1) - Douché par Reims, Rennes n'y arrive plus

Le Stade Rennais a subi une nouvelle contre-performance, ce dimanche, contre Reims (0-1). Le club breton est dans le ventre mou.

Le est à l'arrêt. Après un début de saison canon, le club breton n'avance plus. Opposés à une formation de Reims qui voyage très bien - et restait notamment sur un succès au Parc des Princes (2-0) lors de son dernier déplacement - les hommes de Julien Stéphan se sont encore pris les pieds dans le tapis.

La configuration de ce rapport de force était claire : Rennes voulait et devait prendre le jeu à son compte contre une équipe habitude à bien quadriller le terrain et exploser en contre. On imaginait donc un certain style de match, mais pas à ce point-là. La première période a ressemblé à une caricature tant les Rouge et Noir ont été inoffensifs dans leurs phases de possession et fragiles à la perte du ballon. Résultat, une pluie d'occasions nettes pour des Rémois très habiles sur attaques rapides ou coups de pied arrêtés. Dia (5e, 22e), Donis (11e), Oudin (15e) ou encore Doumbia (45e) ont tous manqué de promptitude ou de réalisme face à un Salin inspiré.

Ce n'était que partie remise, car Reims a entamé le second acte comme il a terminé le premier. Avec intensité, agressivité et vitesse. Sur une énième récupération haute, Oudin a distillé un centre parfait pour Dia, qui cette fois-ci n'a pas tremblé pour permettre aux visiteurs de passer devant (0-1, 49e).

Reims aurait même pu s'offrir le luxe de doubler la mise mais Oudin a manqué le coche (51e). La révolte rennaise est enfin survenue, mais Bourigeaud puis Raphinha ont tout deux touché du bois (55e), tout comme Traoré dans la minute qui a suivi (56e) !

Dix minutes plus tard, les Bretons se sont procurés un nouveau temps fort mais ni Bourigeaud (64e), ni Gnagnon (65e), et encore moins Niang (67e) ne sont parvenus à trouver la faille. On en est resté là. Rennes continue de glisser et se retrouve dixième, à deux points de son adversaire du jour.