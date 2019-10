Gueye, Icardi… Les réactions après PSG-Angers (4-0)

Paris n’a pas fait dans le détail ce samedi lors de la réception d’Angers. Après la rencontre, les Franciliens ont fait part de leur satisfaction.

Paris a imposé sa loi face à Angers, ce samedi au Parc des Princes. Contre une équipe qui n’avait pourtant perdu que deux matches cette saison, les champions de France se sont baladés (4-0). Une victoire séduisante et qui confirme la montée en puissance de cette formation. Logiquement, après la partie, les joueurs franciliens se sont dits contents de leur prestation. Les Angévins, eux, ne pouvaient que constater les dégâts.

Mauro Icardi (attaquant du PSG sur BeIn Sports ) : « C'était un grand plaisir de marquer, je n'ai pas encore pu le faire au Parc des Princes. C'était important aussi d'être titulaire, ça me donne de la confiance (...) L'équipe est de plus en plus forte et de plus en plus unie. »

Idrissa Gueye (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « Aujourd'hui, c'était une prestation aboutie. On a bien attaqué et bien défendu. On avait à cœur de bien finir cette série de matches. Ça en faisait beaucoup en peu de temps. On voulait bien jouer aussi et c'est ce qu'on a fait. Il fallait s'imposer, en plus c'était le deuxième en face. On ne lâche rien à 3-0, car on est exigeants envers nous-mêmes. On veut donner le maximum et satisfaire les supporters. Nous faire plaisir aussi. Paris ne prend aucun but avec moi titulaire ? C'est le travail de toute l'équipe. Il n'y a pas que moi et les défenseurs qui font du bon boulot et les attaquants qui tiennent leur rôle. C'est important de continuer comme ça. Et je suis content de faire partie de cette équipe. »

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : "Sarabia ? Je voulais l'aligner, car il restait sur une passe décisive à . Aujourd'hui, il a marqué et c'est tant mieux, car il n'était pas trop en confiance. Mais il donne toujours tout offensivement."

Ismael Traoré (défenseur d’Angers sur BeIn Sports France : « Score logique au vu de la deuxième période où ils ont bien fait tourner la balle. On a eu du mal à tenir physiquement. Ils avaient la possession et ont fait ce qu'il voulait. On n'est qu'Angers, on sait quand on vient à Paris que ça sera compliqué. Mais on essaye de jouer avec nos armes et nos valeurs. Aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Mais on continue à apprendre. »

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Parc des Princes